Паніка чи продуманий хід?: Білорусь заявила про "загрозу" на кордоні з Україною – що кажуть в РНБО і ДПСУ

Білорусь, яка підтримує Росію у війні, раптом заявила про "загрозу на кордоні з Україною". Так, Державний прикордонний комітет Республіки повідомив, що їхні прикордонники вживають заходів щодо додаткового прикриття державного кордону.

ТСН.ua. зібрав гучні заяви Міноборони Білорусі, пояснення від РНБО та прикордонної служби України.

У Білорусі заявили про "перехоплення" українських дронів

"Державний прикордонний комітет має у своєму розпорядженні відомості про знаходження у смузі відповідальності Житомирського прикордонного загону підрозділів так званого "Російського добровольчого корпусу". Зафіксовано рекогносцировку місцевості та активну розвідувальну діяльність, зокрема з виходом до державного кордону республіки Білорусь", - йдеться у повідомленні.

У комітеті заявили, що вздовж кордону нібито регулярно відзначаються розвідувальні польоти українських БпЛА.

"Так, 26 червня в Єльському районі Гомельської області прикордонний наряд від прикордонної застави Мозирського прикордонного загону внаслідок застосування бойової зброї та засобів придушення припинило порушення повітряного простору квадракоптером, що рухався з української території вглиб Республіки Білорусь. Безпілотний літальний апарат був примушений до посадки за 150 метрів від державного кордону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на флеш-карті БпЛА нібито виявлено відеофайли, аналіз яких свідчить, що літальний апарат здійснював розвідку промислових об'єктів, що розшташовані на прикордонній території, а також прикордонної інфраструктури.

"Крім того, напередодні, на цьому ж напрямку в ході проведення оперативних заходів виявлено схованку з компонентами для виготовлення саморобних вибухових пристроїв. Виявлено контейнери з двома кілограмами пластичної вибухової речовини, виконавчими пристроями-підривниками із запалами та детонаторами до них", - пише Державний прикордонний комітет республіки Білорусь.

Відповідь РНБО України

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що прикордонникам Білорусі варто б спочатку подивитися, чи не виходять з їхньої території російські ДРГ, а потім говорити про прикордоння України.

"Зрозуміло, що від Путіна надійшла задача нагнітати у прикордонні. Але робити вигляд, що нічого не знають про ДРГ з російської армії – це смішно", - наголосив Коваленко.

Коваленко також додав, що інформаційна операція Росії по нагнітанню на кордоні з білорусами розкручується. Вже підключені воєнкори, які розповідають, що ми готуємо "напад на Білорусь".

"В той же час, вже тиждень як РФ придумує різного роду вкиди, які відпрацьовують білоруські прикордонники. Сама ж загроза надходить з Білорусі – там є російські ДРГ. Задача росіян проста – за рахунок нагнітання відтягнути більше наших сил туди. Будь-яка інформація про нашу активність в прикордонні є брехнею. Наявність росіян зі сторони Білорусі в якості ДРГ – є. Але для вторгнення сил там немає", - наголосив керівник Центру протидії дезінформації.

Україна "втягує" Білорусь у війну

Заступник командувача силами спецоперацій з ідеологічної роботи Збройних сил Білорусі Вадим Лукашевич заявив, що Україна нібито стягує війська до кордону та навіть намагається "втягнути країну у війну".

З його слів, Україна стягує до кордону війська, озброєння та військову техніку. Нібито на Житомирщині "розміщено американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важку далекобійну артилерію та іншу техніку".

Ситуацію на білорусько-українському кордоні Лукашевич називає такою, що "характеризується наростанням напруженості".

"Коаліцією західних країн розв'язаний гарячий конфлікт поблизу нашої території. З їхнього боку робляться спроби залучити нашу країну до війни. За цих складних умов наша країна робить все, щоб зберегти мир на білоруській землі", - висловився він.

Оцінка ISW "загрози" з боку України

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що заява Білорусі про розгортання на кордоні з Україною батальйону реактивних систем залпового вогню "Полонез" може може бути спробами Росії збільшити свою військову присутність у Республіці.

Аналітики наводять заяву білоруського Міністерство оборони про нібито розгортання РСЗВ "Полонез" на білорусько-українському кордоні. Причини, наголосили у Мінську, нібито "складна ситуація", а також раптова перевірка готовності.

Втім, в ISW зауважують, що посилення активність у Білорусі можуть бути зусиллями РФ збільшити свою військову присутність у цій країні, а також подальшу інтеграцію Мінська у сприятливі для Москви рамки та діяльність ПВК "Вагнера" на території РБ.

ДПСУ нагадала білорусам "звідки готувався наступ"

Речник ДПСУ полковник Андрій Демченко у коментарі УП наголосив, що будь-які дії Сил оборони на кордоні з Білоруссю спрямовані на захист нашої держави від агресивних дій ворога, і ніяким чином – не на зазіхання на чужі території.

"Останнім часом Білорусь активізувала свої інформаційні вкиди щодо посилення з боку України, зокрема в межах Житомирщини, і що обстановка на білорусько-українському кордоні характеризується наростанням напруженості. Їм ввижається стягування найрізноманітнішніх підрозділів, всього наявного озброєння та техніки. Кого і що вони тільки не згадували, і хто вже тільки не робив такі заяви. Певно й самі заплуталися в своїх показах. Це знову дуже нагадує тези про те "звідки готувався наступ". Можливо, й карти вже намалювали…", - прокоментував Демченко.

У ДПСУ наголосили, що Україна не становить загрози для Білорусі, в навпаки – вимушена оборонятися, зокрема і на білоруському напрямку.

"Адже Білорусь продовжує підтримувати терористів, а свого часу відкрила російським загарбникам свій кордон. Україна ж захищає і захищатиме свої території від нападок ворогів", - пояснив речник ДПСУ.

Демченко наголосив – доки Білорусь перебуватиме в орбіті впливу Росії, доти для України цей напрямок залишатиметься загрозливим і Сили оборони робитимуть все від них залежне і необхідне, аби посилювати захист української держави.

Демченко додав також, що Україна нарощує фортифікаційні спроможності саме для оборони, і аж ніяк не нападу.

"Тому жодних провокацій, як про це заявляє білоруська сторона, в цьому немає", - резюмував Андрій Демченко.

Нагадаємо, 10 полонених громадян України 28 червня повернулися додому. За даними ГУР, декого з них утримували у Білорусі.

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