"Паніка і переляк безпідставні": в Міноборони відреагували на петицію про скасування військового обліку жінок

"Паніка і переляк безпідставні": в Міноборони відреагували на петицію про скасування військового обліку жінок

Стати на облік потрібно упродовж наступного 2022 року.

Петиція про скасування наказу про військовий облік жінок в Україні - "нормальний демократичний процес".

Таку думку в ефірі "Сніданку з 1+1" висловила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона наголосила, що документ не повинен стати підставою для паніки. За словами Маляр, наказ не став несподіванкою, оскільки він був підписаний у межах ухваленого ще в березні 2021 року закону.

"Військовий облік - це не призов та не мобілізація. Нікого з жінок до армії не забиратимуть. Зараз йдеться лише про оновлення норм, які стосуються військового обліку. Паніка та переляк безпідставні - це жодним чином кардинально не змінить життя жінок", - прокоментувала представниця Міноборони петицію.

Норми щодо військового обліку жінок були завжди, наголосила Ганна Маляр. У постанові Кабміну 1994 року, яку фактично замінили на новий наказ, був перелік із близько 40 професій, представниці яких підлягали обліку. Цей список був засекреченим, а він з'явився у відкритому доступі лише 2008 року. Деяких професій, зазначених у постанові 1994-го, вже немає через технічний прогрес, інші – з'явилися. Саме з цим пов'язана необхідність оновлення такого обліку.

Військовий облік жінок: про що йдеться в новому наказі Міністерства оборони

"Вже завтра" йти до територіальних центрів комплектування не потрібно, зауважила Маляр. Адже зробити це можна упродовж 12 місяців 2022 року. Протягом наступного року Генштаб створить низку документів, які зроблять процес обліку зрозумілим, прозорим та максимально зручним. Крім того, планують частково перевести цей процес в онлайн-формат.

Як повідомлялося, в Україні зобов'язали жінок стати на військовий облік впродовж 2022-го. Наказ Міністерства оборони вже набув чинності. На облік військовозобов'язаних тепер братимуть українок, які мають професії, споріднені із військово-обліковими спеціальностями, та придатні для проходження військової служби за станом здоров'я та віком. Граничний вік перебування в запасі та у військовому резерві – 60 років. За невиконання даної норми штрафуватимуть.

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