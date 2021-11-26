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"Пану Петру він не подобається": Зеленський прокоментував вимогу звільнити Єрмака

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"Пану Петру він не подобається": Зеленський прокоментував вимогу звільнити Єрмака

УНІАН

Навколо голови ОП виник скандал, який пов'язаний зі святкуванням його Дня народження.

Президент Володимир Зеленський вважає не доцільним звільняти голову свого Офісу Андрія Єрмака на тлі з розслідуванням одного видання.

Таку думку він висловив під час пресконференції 26 листопада.

Президент, відповідаючи на запитання однієї з журналісток наголосив, що не варто порівнювати голову його Офісу Єрмака з очільником МВС часів Януковича Олександром Захарченком. 

"Не треба порівнювати історію Захарченка і Єрмака. По-прше, Єрмак не вбивав людей і не давай такі команди. По-друге, пан Єрмак навпаки повертав людей, яких власник вашого каналу - товаріщ Петро Порошенко повинен був повернути додому. Це зробив Єрмак. Він повертав моряків, він займався обміном. Він дійсно провів з багатьма колегами дуже важливі операції. Я вважаю це недоцільно втрачати дуже потужну людину тільки тому що пану Петру (Порошенку - Ред.) він не подобається", - зауважив президент. 

Коментуючи ситуацію з "вагнерівцями" він сказав: "Він нікому не приказував, бо не мав ні можливості, ні повноважень говорити про акцентування цієї чи іншої операції".

Як повідомлялося, "Українська правда" опублікувала журналістське розлідування, в якому автори закидають голові ОП неправомірне використання державних ресурсів начебто заради ювілею очільника Офіса президента Андрія Єрмака. Розслідувачі стверджують, що минулої п'ятниці, 19 листопада, Єрмак нібито, вочевидь, разом з президентом полетіли святкувати на державну дачу, в неділю повернулися для участі у заходах до Дня Свободи і Гідності і того ж дня - до понеділка - знов начебто вирушили в Карпати.

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