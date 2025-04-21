Папа Франциск вніс три цікаві моменти до свого похорону: як прощатимуться із понтифіком

Папа Римський Франциск / © Associated Press

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У Ватикані кілька днів прощатимуться із Папою Римським Франциском. Він вніс три цікаві моменти у похорон.

Про це в етері ТСН розповів Юстин Бойко, студит, доктор богослов’я та патристичних наук.

«На похорон відводится 4 дні. Деколи ці терміни можуть бути збільшені, як у випадку з Папою Іваном Павло ІІ, коли після його похорону мільйони людей бажали попрощатись з ним і відпровадити його до оселі Небесного отця. Як буде у випадку з Папою Франциском — передбачити складно», — пояснив він.

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Юстин Бойко зазначив, що Папа готувався до можливої смерті, а тому він вніс певні зміни у чин похорону.

«Я б хотів звернути увагу на те, що Папа Франциск готувався до можливої смерті і очікував зустрічі з Господом, яка наступить. А тому минулого року він вніс певні зміни у чин похорону римських архієреїв, у якому передбачено три цікаві моменти», — сказав отець.

Юстин Бойко також пояснив ці нюанси: «Перший момент — він бажає бути похованим таким чином, щоб його не виставляли на катафалку на підвищення на землі. Друге — зазвичай пап ховають у трьохступінчастих трунах: з кипарисового, кедрового та звичайного дерева. Папа вирішив, що він хоче бути похований в одній труні. Третя новизна — найцікавіша, бо я не памятаю протягом останнього століття, що таке мало б місце. Папа Франциск бажає бути похованим у базиліці Санта Марія Маджоре. Це — одна із найбільших базилік Риму і вона пов’язана з папою тим, що коли він вирушав у подорож, то там молився».

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер у своїй резиденції у ватиканському будинку Санта-Марта вранці, 21 квітня. Останнім часом він хворів.

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