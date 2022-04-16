Папа (не) римський: кого насправді намагалися помирити Ватикан та Франциск

Папа Римський Франциск так і не засудив Росію. Він навіть збирається зустрітися з агентом ФСБ РФ, патріархом Кирилом у червні в Єрусалимі.

Папа Римський не виключає, що приїде до України. Але чи хочуть його тут бачити? Так, наприкінці березня, за місяць після початку кривавої війни Росії проти України, Володимир Зеленський особисто запросив понтифіка приїхати під час телефонної розмови з ним. Проте, чи досі запрошення чинне?

Про скандал, в який втрапив Святий престол, написали ледь не всі світові медіа. Хвиля обурення зачепила не лише українських католиків. Свій протест офіційний Київ передавав через посла України у Ватикані Андрія Юраша. Проте там не дослухалися і зрештою провели у Страсну п’ятницю, 15 квітня, перед Великоднем за григоріанським календарем скандальну Хресну дорогу за участі подруг - українки Ірини та росіянки Альбіни.

Це була перша від початку пандемії COVID-19 хода біля Колізею напередодні Великодня. Українка та росіянка, які живуть в Італії вже 20 років і працюють у католицькій лікарні в Римі, йшли попереду і несли хрест. Питання, як українка Ірина взагалі могла погодитися на це дійство, залишається відкритим. Адже її дії фактично ставлять знак рівності між українцями-жертвами кривавої агресії путінської Росії та росіянами, які власне є агресорами.

Чому ця хода така важлива та символічна? Це чи не найважливіший захід для християн західного обряду напередодні великодніх свят. Ця Хресна дорога символізує шлях Ісуса Христа на Голгофу перед розп’яттям, і складається з 14 молитовних зупинок. Під час 13-ї, яка символізує смерть Ісуса на хресті, українка Ірина та росіянка Альбіна мали зачитати текст, написаний у співавторстві.

Добре, що хоч тут Ватикан дослухався, вирішивши молитися у мовчанні, промовивши слова: "Перед смертю тиша є найкрасномовнішим зі слів. Зупинімося в мовчазній молитві, і кожен помолиться у своєму серці про мир у світі".

Проте щодо всього іншого папа Франциск не лише не дослухався до закликів Києва, протестів української громади Італії та українських католиків, а й зробив подальшу низку скандальних заяв про українців.

По-перше, в одній із останніх молитов до Бога, понтифік фактично назвав українців та росіян братами, прирівнявши жертв війни та агресора. "Роззброїть підняту руку брата проти брата", - закликав він Бога.

По-друге, в інтерв’ю італійському громадському телебаченню RAI папа Римський погодився з тезою журналістки про те, що Європа українців зараз приймає краще, ніж інших біженців, згадавши тему расизму і поділу людей за певними ознаками.

По-третє, в цьому ж інтерв’ю Франциск заявив, що розуміє уряди країн, які купують зброю, проте не схвалює такі дії. Тобто, фактично, він не схвалює і дії Києва, який купує зброю, щоб захиститися від росіян, які з особливою жорстокістю вбивають українців, ґвалтують жінок, дітей і навіть немовлят.

Іноді складається враження, що зйомки фільму "Два папи" відбуваються в реальному житті. Цікаво, що б про дії Франциска сказав Іоанн Павло ІІ, який боровся з СРСР, відстоюючи право народів на звільнення від комуністичних диктатур? 23 червня 2001 року Іоанн Павло ІІ приїздив до України. А Папа Римський Франциск, якби так хотів зупинити війну Росії, міг би приїхати до України і очолити хресну гуманітарну ходу до Маріуполя. Може б це якось виправдало той факт, що два місяці тому його висунули на Нобелівську премію миру.

Натомість понтифік прямо так і не засудив Росію, заявивши, що "зі сходу Європи прийшла темрява війни". Він звертався до Путіна, щоб той зупинив вторгнення, і навіть збирається зустрітися з агентом ФСБ, патріархом Кирилом у червні в Єрусалимі.

Отець Антоніо Спадаро, довірена особа папи, намагався виправдати дії Святого престолу. Мовляв, Франциск – пастир, а не політик, який намагається примирити українців та росіян. Проте папа зрештою запросив українську делегацію, у складі якої є голова Мелітополя Іван Федоров, у страсну суботу, 16 квітня, на аудієнцію у Ватикані.