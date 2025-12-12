Паперових військових квитків більше не буде: що загрожує тим, хто не зможе надати “Резерв+” — адвокат пояснив

В Україні скасували паперові військові квитки / © ТСН

Паперових військово-облікових документів більше не буде. Уряд оновив порядок оформлення, і відтепер вони створюються винятково в електронному форматі. Таким чином документ у застосунку «Резерв+» стає основним для військовозобов’язаних в Україні.

ТСН.ua пояснює, як оформити електронний військово-обліковий документ, що робити, якщо телефон розрядився під час перевірки ТЦК та СП, які наслідки можуть бути у разі неможливості показати документ у «Резерв+» та що важливо знати про нові правила.

Мобілізація в Україні: що важливо знати про нові правила

Кабінет міністрів оновив порядок оформлення військово-облікових документів. Відтепер вони створюються винятково в електронному форматі. Про це 10 грудня повідомили на сайті Міністерства оборони України.

Для запровадження оновлення Уряд ухвалив зміни до постанов №1487 та №559, які регулюють порядок військового обліку та оформлення військово-облікових документів.

Таким чином Резерв ID стає основною формою військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

«Перехід до електронного формату мінімізує ризики втрати, пошкодження або підробки документа», — прокоментувала заступниця міністра оборони Оксана Ферчук.

Як отримати електронний військово-обліковий документ

Отримати електронний військово-обліковий документ можна безпосередньо у застосунку «Резерв+».

Для цього завантажте мобільний застосунок з App Store або Google Play, відкрийте застосунок та увійдіть у свій акаунт через Bank ID. Після входу ви зможете оновити свої дані та переглянути інформацію про свій статус.

Міноборони нещодавно оновило «Резерв+», і відтепер в електронному документі (Резерв ID) автоматично відображатиметься фото власника. Для цього достатньо оновити застосунок до останньої версії та документ у ньому.

Варто зазначити, що:

Фото з’явиться лише у користувачів, які мають біометричний паспорт .

Резерв ID без фото має таку ж юридичну силу , як і Резерв ID з фото.

Найближчими днями, через високе навантаження, фото може підтягуватися довше. Якщо цього не сталось протягом кількох днів — скористайтесь функцією «Виправити дані онлайн» у меню застосунку.

Що робити, якщо немає можливості користуватися електронним документом

Для громадян, які не мають можливості завжди користуватись електронним документом (наприклад, немає смартфону або він розрядився), доступна паперова версія.

Її можна:

роздрукувати самостійно , завантаживши PDF у «Резерв+» або на порталі «Дія».

отримати у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), де документ сформують в електронному вигляді та нададуть роздруківку.

Чи дійсний старий паперовий військово-обліковий документ

Адвокат Роман Ухов у коментарі ТСН.ua пояснив, що оголошені Міноборони зміни наразі ще не опубліковані на офіційному порталі Верховної Ради. Тому поки незрозуміло, які саме правки Кабмін вніс до постанови, що регулює військовий облік.

За словами юриста, попередня інформація свідчить, що мова може йти про уточнення до постанови №1487, яка визначає порядок організації та ведення військового обліку. Він нагадав, що ця постанова вже була змінена раніше:

«Було ухвалене рішення, що постановка на облік громадян, які цього не здійснили самостійно, відбувається в автоматичному режимі із взаємодією з іншими реєстрами, в тому числі з державними реєстрами, у взаємодії з іншими джерелами інформації».

Ухов додав, що, на його думку, нинішні уточнення можуть стосуватися саме електронної форми військово-облікового документа:

«З того, що відомо, я так можу розуміти, що є певні уточнення… Я так розумію, що уточнення стосуються саме електронної форми цього військово-облікового документу».

Постанова Кабміну №559 визначає форму військово-облікового документа. Як пояснює адвокат Роман Ухов, ще до ухвалення нових змін у документі вже було закладено пріоритет даних із реєстру «Оберіг». Тобто інформація, яка містилася у паперових військово-облікових документах, фактично не була головною.

За словами юриста, це створювало ситуації, коли записи в паперових документах — про виключення з військового обліку, обмежену придатність чи інші підстави, що звільняли від служби — могли просто не враховуватися.

«Якщо у органів ТЦК в цій базі „Оберіг“ не було відповідних відомостей, то відомості у друкованому варіанті ТЦК могли до уваги не брати», — зазначає Ухов.

Він нагадує, що саме громадянин був зобов’язаний звернутися до ТЦК у разі таких розбіжностей і подати заяву.

Адвокат каже, що у його практиці було чимало випадків, коли громадяни намагалися через суд домогтися внесення до «Оберегу» даних, які підтверджувалися паперовими документами.

«І це, скажімо так, зобов’язувало ТЦК, при підтвердженні відомостей, що записані в відповідних паперових документах, ТЦК вносити відомості до реєстру „Оберіг“. І ще такий маленький нюанс, що саме ТЦК вказувало, що відомості в паперових документах для них також не є пріоритетом, що громадяни зобов’язані самостійно з’являтися і подавати документи. Громадяни цей обов’язок не здійснювали, це викликало дуже багато суперечностей, в тому числі виникали, як я вже сказав, судові певні провадження», — каже Роман Ухов.

На думку Ухова, після переходу на електронні документи ці суперечності мають зникнути. Паперові військово-облікові документи, ймовірно, стануть недійсними. Водночас можливість уточнити дані та внести їх до реєстру «Оберіг» залишиться.

Він припускає, що такі зміни можуть вплинути на кількість осіб, яких можуть призвати.

«Я так розумію, що це покликане для того, щоб розширити кількість осіб, які підлягають призову… ТЦК вже може вільно казати, що у нас немає жодної інформації про те, що ви виключені з обліку, що ви колись хворіли», — зазначає адвокат.

За його словами, багато паперових справ у ТЦК втрачені, знищені або «переміщені» до архівів, тому підтвердження даних часто неможливе.

Ухов вважає, що для громадян, які мали підстави для виключення з обліку або обмеження щодо призову, обставини можуть змінитися, якщо цих даних немає в електронній базі.

Водночас він додає, що загалом процес військового обліку, ймовірно, стане більш автоматизованим:

«Стосовно обліку, я так розумію, що буде певна автоматизація, і якихось суттєвих для громадян змін не відбудеться».

Які наслідки можуть бути у разі неможливості показати документ у «Резерв+»

Говорячи про необхідність носити з собою роздруківки військово-облікових документів, адвокат Роман Ухов зазначив, що такий обов’язок справді існував на початку воєнного стану і формально зберігається. Водночас на практиці ситуація виглядає інакше.

«На даний час, якщо людина зможе пред’явити працівникам поліції, які супроводжують працівників ТЦК при сповіщенні, хоча б документи, які посвідчують особу, прізвище, ім’я, по-батькові, дату народження, ідентифікаційний код, то працівники ТЦК в телефонному режимі можуть отримувати інформацію з реєстру „Оберіг“, що вони здійснюють постійно», — пояснює він.

Адвокат наголошує, що навіть за відсутності паперової довідки чи застосунку «Резерв+», але за наявності законних підстав — відстрочки або бронювання — людину, найімовірніше, не будуть затримувати чи доправляти до ТЦК.

«Якщо людина не порушує військового обліку, для неї нічого не зміниться. Тобто, якщо людина не буде з собою носити роздруківку вказаного документу, якщо в неї не буде застосунку „Резерв+“, але вона буде мати бронь або відстрочку, для цієї людини нічого не зміниться», — підкреслює Роман Ухов.

За його словами, система «Оберіг» уже містить великий обсяг інформації, яка постійно оновлюється з різних реєстрів. Тому для більшості громадян принцип роботи ТЦК і перевірок залишиться таким самим.

Водночас адвокат рекомендує всім військовозобов’язаним перевірити свої дані в електронних реєстрах:

«Я б дуже сильно рекомендував перевірити дані, які наявні у базі „Оберіг“, тобто через застосунок „Резерв+“ або через особистий кабінет на порталі „Дія“. Для того, щоб перевірити, чи є відповідні відомості, які дають право на відстрочку або бронювання».

Він наголошує, що якщо таких відомостей немає у електронній системі, то паперові документи не будуть підставою для підтвердження права на відстрочку чи звільнення від мобілізації:

«Наявність такої інформації в паперових документах не дає громадянину підстави для звільнення від мобілізації».

Кому можуть вручити повістку і запропонувати поїхати до ТЦК

Коментуючи ситуацію для тих, хто не має бронювання або відстрочки й не носить із собою військово-облікового документа, адвокат Роман Ухов зазначає:

«Якщо особа не має при собі таких документів, працівники ТЦК у супроводі поліції, встановивши особу громадянина, можуть перевірити наявність відстрочки або бронювання. Якщо в базі не буде такої інформації, вони можуть, за відсутності порушення військового обліку та розшуку, вручити повістку для явки — для уточнення даних або проходження ВЛК».

Він пояснює, що якщо медкомісія вже пройдена, можуть вручити наступну повістку — для проходження військової служби.

«Якщо є порушення військового обліку, то такий громадянин може затримуватися для доставлення до органів ТЦК з відповідним складанням протоколу про затримання, виклику безоплатної правової допомоги та інших дій, передбачених законодавством», — додає юрист.

За його словами, навіть без будь-яких документів працівники поліції та ТЦК мають можливість оперативно перевірити дані:

«У телефонному режимі вони можуть перевірити актуальну інформацію в реєстрі „Оберіг“, що вони і зараз роблять».

Адвокат наголошує, що поки офіційних змін не оприлюднено, однак очікує, що головна новація стосуватиметься недійсності паперових документів.

«Оскільки зараз дуже багато судових проваджень і їх кількість зростає… люди починають звертатися до ТЦК, і, я так розумію, їхня мета — усунути питання для себе. Тобто простіше мобілізувати людей», — резюмує він.

Раніше ми розповідали, що зміниться для військовозобов’язаних 2026 року. На українців чекають посилення мобілізації та нові правила бронювання.