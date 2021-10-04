Пара буйволів та поні: чим закінчилася нічна втеча зі звіринця у Тернополі

Тварини намагалися сісти в маршрутку і крутилися біля пивного бару.

Минулої ночі у Тернополі два буйволи прорвалися через три огорожі зоокутка місцевого парку і опинилися на волі. Тварини гасали парком, ходили вулицями і навіть намагалися сісти в маршрутку. Компанію парі африканських буйволів склав поні, якому теж набридло безвилазно сидіти у звіринці.

Про те, чим закінчилась нічна прогулянка, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Трійцю звірів, які розгулювали вулицями, помітили поодинокі перехожі близько 10 години вечора у неділю.

Як стало відомо пізніше, усі троє втекли з місцевого звіринця. Вони майже однолітки - їм по чотири роки. Поні - дівчинка, буйволи - самка та самець. Втеча була організована ретельно — як розповів заступник директора КП “Об’єднання парків Тернополя" Микола Ткач, уночі буйволи спершу відчинили хвіртку, яка вела до віслюків, а потім вибрались і звідти.

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Віслюки за втікачами не пішли, а от юна поні тільки цього і чекала. Спершу трійця неквапливо гуляла парком. Згодом - шляхи поні та буйволів розійшлися. Поні вирішила не випробовувати долю, пощипала трави на волі та повернулася до звіринця. А от буйволів вабили вогні нічного Тернополя - вони помчали до автодороги.

Щойно рогата пара наблизилася до автобусної зупинки, як вона одразу стала безлюдною. Водій маршрутки теж не ризикнув зупинитися - проїхав повз. Буйволи пішли до пивної крамниці, а звідти - у напрямку нічного клубу. Тим часом переполохані перехожі вже двічі встигли сповістити про них поліцію.

Мандрували буйволи-відчайдухи недовго. Копи зв’язалися з доглядальниками зоокутка - ті погнали втікачів додому. І, як каже зоологиня Любов Шевчик, зробили це вчасно, адже африканські буйволи могли накивати копитами зі швидкістю шістдесят кілометрів за годину. А дорогою - зашкодити перехожим.

“Цих тварин в Африці називають чорна смерть або вдовороби. Африканські буйволи вбили значно більшу кількість мисливців, які на них полювали, ніж хижаки. Вони можуть піднімати жертву, підкидувати в повітря, після чого вона падає їм на роги. Це стовідсоткова смерть”, - каже зоологиня.

Щоправда, в зоокутку кажуть, що такою є поведінка диких тварин, а тернопільські буйволи виховуються під наглядом людей з 6-ти місяців, тому вони сумирні, але цікаві до нових вражень. На волі вони погасали і зараз спокійно жують жуйку. На щастя, ні тварини, ні люди не постраждали. Навіть обдуреного ними охоронця у парку пообіцяли не карати.

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