Пара на очах у студентів зайнялася сексом в університеті внутрішніх справ у Дніпрі: розпусників шукають (відео)

Студенти кажуть, що на відео - абітурієнт, який прийшов на день відкритих дверей.

У Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (ДДУВС) стався скандал через розпусну поведінку в стінах навчального закладу. У Мережу потрапило відео, на якому пара займається сексом на підвіконні учбового корпусу. Його зняли студенти з вікон навпроти та поширили місцевими телеграм-каналами.

Поки в коментарях у соцмережах глузують над відео, в університеті заявили про початок службової перевірки. Однак кажуть, що, за попередньою інформацією, серед людей на скандальному відео немає їхніх викладачів чи студентів.

Яким чином сторонні особи могли потрапити до університету внутрішніх справ в адміністрації не коментують.

"У нас триває в університеті службове розслідування. Всі обставини з'ясовуються. І вже за результатами службового розслідування ми зможемо зробити офіційну заяву. Здогадки я не буду ніякі передавати, бо оперувати можемо тільки фактами. Факти будуть після службового розслідування", - повідомили ТСН.ua у відділку зв'язків з громадскістю ДДУВС.

За словами колишньої студентки університету Анастасії, кабінет, де стався інцидент, завжди зачинений на ключ. Його під підпис видає методист.

"У режимний об‘єкт проникло двоє людей і ніхто не зупинив їх? Гарна поліція нині. Це шостий поверх, де кабінети завжди на ключ зачинені. Ключ під підпис надає методист. "Сторонні" отримали у методистів ключ від дверей аудиторії навчальної? Чи це кабінет пані С*****нко став порноклубом? Хоч би вже правдиве вигадали", - зазначила жінка під заявою університету в Facebook.

Скриншот з Facebook

За даними ТСН.ua, cтуденти навчального закладу між собою обговорюють, що хлопець на відео - абітурієнт, який прийшов на день відкритих дверей до університету.

Фото з телеграм-каналу "ХД Днепр"

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