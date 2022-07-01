Пара на Вінниччині стала рекордсменами за найтриваліший шлюб: скільки прожити разом і в чому їхня таємниця

Пара на Вінниччині стала рекордсменами за найтриваліший шлюб: скільки прожити разом і в чому їхня таємниця

Шлюб вінничан Миколи та Єлизавети Макаренків не лише зразковий, як кажуть їхні рідні, а й найтриваліший в державі - 72 роки подружнього життя.

Це зафіксували представники Книги рекордів України, йдеться в ТСН.

Єлизавета Григорівна нині знову молода і чепурить свого нареченого. І хоча це не річниця весілля, але день для родини не менш знаковий. Адже Єлизавета Григорівна та Микола Степанович стали сімейними рекордсменами. «Подала документи і іотримала експертне рішення і ось мої батьки рекордсмени, 72 роки і 6 місяців», - каже донька Тетяна Макаренко.

Найтриваліший в Україні шлюб зафіксували представники Книги рекордів України. Зробили це у війну не випадково. «Зараз можна почути, що подружня пара не витримала випробовування війною, іноді пари не витримують життя в розлуці, це дуже прикро і ми хотіли цим рекордом показати справжні почуття. Ще в 49 році Макаренки взяли шлюб і жодного разу не розлучались, тож нехай цей рекорд буде прикладом для всіх пар», - каже керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєторова.

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День знайомства вона пам’ятає, як зараз. Високий бойовий льотчик запросив її на танці і одразу сказав сокровенні слова. Молода Ліза повірила Миколі і жодного разу не пошкодувала. «Він зі мною танцював і я пам'ятаю, що він мені сказав: «Я тебе кохаю». В перший день. Я засміялася», - розповідає жінка.

Йому сто, їй дев’яносто два. У житті кажуть було різне, але жодного разу розлучатись навіть не думали. Єдине про що досі сперечаються- це хто кого більше кохає.

Приклад з пари рекордсменів беруть діти, онуки і навіть правнуки. Обіцяють дослухатися до усіх порад.

«Бубуся каже, що слухайся дружину. Бо я теж бачу, як дідусь до бабусі прислухається. Питає: «Лізуня, можна мені сьогодні чарочку випити?». «Ні. Сьогодні не можна». Він беззаперечно каже "добре"», - каже онук Максим.

«Ось такі вони в мене люди, один і другий, вони як два крила у птаха. Завжди разом. «Лізуня, я тебе кохаю», «Коля, ти мій дорогий». Турбота, довіра, вірність, ось це і є три кити, чи навіть більше цих китів, на якому це тримається», - каже донька пари.

Диплом із родинним рекордом у Макаренків тепер висітиме на почесному місці серед картин. Рідні сподіваються, що згодом біля нього з’явиться ще один - коли Єлизавета та Микола відзначать своє дубове весілля – 80 років у шлюбі.

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