Пара, яка 4 місяці проходила скована ланцюгами, зняла їх і тепер роз’їжджається до різних областей

Представник Нацреєстру рекордів зафіксував вчинок колишніх закоханих.

Просто під час ефіру ТСН пара колишніх закоханих розкувала ланцюги, якими прикувала себе ще у лютому у День святого Валентина.

Допоміг парі розрізати ланцюги представник Нацреєстру рекордів Віталій Зорін, у присутності якого пара Олександра і Вікторії із Харкова сковувала себе.

Колишні закохані заявили, що останні тижні були у їхніх стосунках вкрай напружені і виникали непорозуміння, яких стало настільки багато, що вони вирішили розійтись. Ще й настільки, що навіть будуть жити у різних областях. «Я хочу жити самостійним життям, розвиватись», - заявила Вікторія.

Водночас, представник Нацреєстру рекордів все ж заявив, що парі вдалося встановити рекорд, адже спершу вони планували розірвати ланцюги за три місяці, але потім зважилися продовжити експеримент і протрималися більше чотирьох місяців прикутими. Все своє життя пара транслювала в соціальних мережах.

Про розрив закоханих стало відомо напередодні, про це вони оголосили на своїй сторінці в соціальній мережі. Хоча за кілька тижнів до того, пара оголосила, що планує одружитись під Ейфелевою вежею.

Новини України: чому пара з Харкова, яка прикувалася ланцюгом, вирішила розійтися

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