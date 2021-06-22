Пара, яка загинула в потрійній ДТП в Миколаївській області, прямувала на відпочинок до Коблева

Четверо постраждалих залишаються у лікарнях.

Через аварію в Миколаївській області двоє людей загинули. Четверо в лікарні, серед них - 8-річна дівчинка. Аварія сталася напередодні на трасі Миколаїв-Одеса. Зіткнулись одразу три легковики та фура. До самої ночі траса була заблокована, там утворилися затори на десятки кілометрів.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Всіх дорослих постраждалих у аварії доправили до миколаївської лікарні швидкої допомоги. Їхній стан медики оцінюють як стабільний, середньої тяжкості. У всіх пацієнтів переломи різних частин тіла. На них ще чекають операції.

Щодо четвертої постраждалої - 8-річної дівчинки- вона в дитячій лікарні. Медики кажуть, життя дитини поза загрозою, стан її стабільний.

Аварія сталась на жвавій трасі. За попередніми даними, з невідомих причин легковик виїхав на зустрічну і зіткнувся з фурою. Легковик розтрощило і зім’яло вщент. І водій, і пасажирка загинули на місці. Аби дістати їх з салону, рятувальники розрізали авто.

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І от саме ця аварія спровокувала наступну. Адже і за легковиком, і за вантажівкою рухалось ще дві машини, в одній була родина- батько, мати та двоє їхніх дітей. В іншій- за кермом їхав чоловік. Обидва водії бачили аварію попереду, і намагались швидко зорієнтуватись і оминути її, але замість цього зіткнулися лобом в лоба.

Одну машину викинуло у кювет, друга вилетіла на узбіччя. В авто, де була родина, травм зазнали дорослі та дівчинка. В другому авто - водій.

Щодо загиблих - вже відомо, вони їхали на відпочинок у Коблево. Чому водій виїхав на зустрічну, чи відволікся, чи заснув, чи його занесло на швидкості, має встановити експертиза.

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