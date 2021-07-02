Парад на підборах: курсанткам дозволили не карбувати крок і підіймати ногу нижче

Парад на підборах: курсанткам дозволили не карбувати крок і підіймати ногу нижче

На параді до Дня Незалежності дівчата-військовослужбовиці крокуватимуть у спідничках, але в іншому взутті.

Рішення міністерства оборони України вивести на парад до Дня Незалежності жінок-військовослужбовиць у взутті на підборах викликало великий резонанс у суспільстві. Зокрема, народні депутатки і представниці уряду назвали таке марширування знущанням над жінками. Про те, як тренуються крокувати на підборах українські солдатки і чи зміниться їхнє взуття на параді, йдеться 2 липня у сюжеті ТСН.19:30.

Як зізнаються курсантки, яким доводиться під барабанний дріб тягнути носок, марширувати на підборах значно важче. При такому кроці збільшується навантаження на опорну ногу, яку треба тримати прямою, тому дехто хитається чи хапається за сусідок.

Марширування у такому взутті уже розкритикували народні депутатки в українському парламенті. Вони демонстративно принесли до Верховної Ради туфлі на шпильках і обклали ними присутнього в парламенті міністра оборони Андрія Тарана.

Згодом у прес-службі Мінооборони відреагували на цей протест, пояснивши, що зміну взуття вигадали раніше - за міністра Полторака, коли була затверджена нова військова форма з парадним варіантом для жінок - зі спідницею і підборами на туфлях і чобітках. Проте, востаннє, коли військовички марширували на параді 2018 року, вони були у штанях і зручних берцах.

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Прихильники нової форми стверджують, що взуття на каблуках для жінок-військових не є вітчизняною вигадкою, а всесвітньою практикою. На парадах в інших країнах, мовляв, жінки теж крокують на підборах — в Японії, Великій Британії чи Китаї.

Водночас військові експерти відзначають, що у такому взутті військовички не карбують крок, а марширують більш делікатно.

“Якщо подивитись будь-який парад у будь-якій країні світу, то там немає таких вимог до стройового кроку, коли його треба карбувати і тягнути носок. Одяг для параду теж підбирають кращий, бо це не знущання над військовослужбовцями, а демонстрація власної армії”, - зауважив з цього приводу експерт Олег Жданов.

Курсантки, які братимуть участь в параді, запевняють, що їх також уже навчають крокувати інакше, зокрема, на підборах радять підіймати ногу нижче. До того ж вони хоч і крокуватимуть в спідничках, але взуття обіцяють трохи інше - на нижчому підборі та на шнурівках. Поки ж вони тренуються у тому, яке є.

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