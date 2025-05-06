Парад у Москві 9 травня: генерал розповів, що для України є законною ціллю

Ігор Романенко / © Радіо Свобода

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Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.) Ігор Романенко вважає, що 9 травня Україна може запустити по Москві безпілотники, щоб паралізувати роботу аеропортів.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

Ігор Романенко зазначив, що Росія не дотримується умов перемир’я, яке сама і оголосила. Він додав, що парад у Москві — це законна ціль під час війни.

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«Це дає нам можливість вже з 7 травня відповідати на такі дії противника. І зовсім не обов’язково ракетним ударом по Москві, хоча військова техніка та жива сила під час параду — це законна військова ціль за правилами ведення війни. Можна влаштувати так, що навколо російських аеродромів у ці дні просто кружлятимуть „невідомі дрони“. Цього буде достатньо, щоб російські аеропорти припинили роботу, а це важливо, оскільки до Москви мають прибути на парад нечисленні гості з інших країн. Такими діями ми дамо зрозуміти, що росіяни не дотримуються запропонованих пропозицій від американців та власних обіцянок. До речі, позиція України не погоджуватися на тридобове перемир’я, а пропонувати 30-денне припинення бойових дій, погоджена зі США та європейськими партнерами», — підкреслює експерт.

Повний текст читайте за посиланням: Війна в Україні: експерт Романенко розповів про «дати Х» і погрози Росії знищити Київ 10 травня