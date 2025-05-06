ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
824
Час на прочитання
1 хв

Парад у Москві 9 травня: генерал розповів, що для України є законною ціллю

Військовий експерт спрогнозував можливі дії України, коли у Москві проходитиме парад на 9 травня. Він описав сценарій.

Парад у Москві 9 травня: генерал розповів, що для України є законною ціллю

Ігор Романенко / © Радіо Свобода

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та ексзаступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.) Ігор Романенко вважає, що 9 травня Україна може запустити по Москві безпілотники, щоб паралізувати роботу аеропортів.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

Ігор Романенко зазначив, що Росія не дотримується умов перемир’я, яке сама і оголосила. Він додав, що парад у Москві — це законна ціль під час війни.

«Це дає нам можливість вже з 7 травня відповідати на такі дії противника. І зовсім не обов’язково ракетним ударом по Москві, хоча військова техніка та жива сила під час параду — це законна військова ціль за правилами ведення війни. Можна влаштувати так, що навколо російських аеродромів у ці дні просто кружлятимуть „невідомі дрони“. Цього буде достатньо, щоб російські аеропорти припинили роботу, а це важливо, оскільки до Москви мають прибути на парад нечисленні гості з інших країн. Такими діями ми дамо зрозуміти, що росіяни не дотримуються запропонованих пропозицій від американців та власних обіцянок. До речі, позиція України не погоджуватися на тридобове перемир’я, а пропонувати 30-денне припинення бойових дій, погоджена зі США та європейськими партнерами», — підкреслює експерт.

Повний текст читайте за посиланням: Війна в Україні: експерт Романенко розповів про «дати Х» і погрози Росії знищити Київ 10 травня

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie