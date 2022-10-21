Паралелі воєн в Афганістані та Україні: військовий експерт озвучив сумний прогноз для Росії

На думку Олега Жданова, ці дві війни схожі тим, що вони обидві сприяли обвалу економіки – там Радянського Союзу, тут – Росії.

Якщо проводити паралель воєн в Афганістані та Україні, то вона починається з того, що ні Радянський Союз, ні Російська Федерація не розраховували, що ця війна триватиме довго.

Ці дві війни схожі тим, що вони обидві сприяли обвалу економіки – там Радянського Союзу, тут – Росії.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі 21 жовтня.

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"Радянський Союз змушений був нарощувати зусилля і вводити туди цілу 40-ту армію, в Афганістан. І розгортати там масштабні бойові дії. Також Росія змушена була формувати та вводити в Україну всі резерви, які вони мають", - сказав він.

За словами Жданова, те, що зараз воює в Україні, є частковими залишками регулярної армії Російської Федерації.

"В Афганістані масштаб був меншим, тому Радянському Союзу вистачило і війська, і техніки для введення. Але тоді Радянський Союз не готовий був до маневреної війни, Російська Федерація сьогодні теж не готова до ведення маневреної війни", - зазначив експерт.

Олег Жданов підкреслив, що єдина відмінність - що там підрив бойової могутності, бойових потенціалів Радянського Союзу все ж таки не позначився.

"Афганська війна не змогла вплинути, вона була настільки незначною - коли одна армія воювала, а друга армія була її резервом, і за рахунок цього постійно все змінювалося, і туди тільки постачали техніку та особовий склад, для масштабів Радянського Союзу - це був збройний конфлікт. Єдине, що змусило (вивести війська з Афганістану – ред.) – це падіння економіки та соціальні настрої, тому що війна в Афганістані почала стає в суспільстві непопулярною”, - пояснив експерт.

Жданов підкреслив, що в цій війні у Російської Федерації масштаби виявилися набагато більшими.

"На сьогоднішній день у складі сухопутних військ Росії немає жодної армії, яка не була б втягнута у війну. Можна сказати, що всі сухопутні війська представлені та воюють на території України. У тому числі ми навіть захопили частину з'єднань та частин флотів, тобто військово-морських сил Російської Федерації", - зазначив він.

За словами Олега Жданова, тоді падіння економічної могутності змусило Радянський Союз вивести війська з Афганістану, припинити цю війну. Але падіння економіки вже було не зупинити і Союз почав розсипатися, розповзатися по швах.

"А тут, навпаки, війна підірвала економіку Російської Федерації, плюс санкції, які введені проти Росії. І виходить, що фактично тут усі збройні сили задіяні. І економіка обвалюється в тому числі через мобілізаційні заходи, через те, що вони вигрібають робочу силу з підприємств", - додав він.

На думку Жданова, є невеликі відмінності в масштабах бойових дій, в масштабах застосування армії, але можна сказати, що ці дві війни схожі.

"Схожі тим, що вони обидві сприяли обвалу економіки – там Радянського Союзу, тут – Росії. Там це призвело до розвалу Радянського Союзу, тут це може призвести до розвалу Російської Федерації. Тож – поживемо-побачимо. Я думаю, що залишилося зовсім недовго до початку апофеозу, який уже починається в Росії в плані розвалу поки що державної машини з управління Російською Федерацією", - резюмував військовий експерт.

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що за кілька місяців Україна суттєво посилить повітряну оборону.