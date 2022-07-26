Параноїк з антиукраїнськими комплексами: Фесенко - про психологічний портрет Путіна

За словами Фесенка, у Путінам параноїдальність стосується не тільки надмірної уваги до питань своєї безпеки, здоров'я та життя, але й у ставленні до України та Заходу.

У російського диктатора Путіна – справжня параноя, яка є головною небезпекою – не тільки для України, але й для всього світу.

Про це заявив відомий політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Зараз є більше можливостей для таких досліджень і методики просунуті. Але є прецедент. Свого часу вивчали голову Леніна, але нічого цікавого не знайшли, крім підозр про дуже погані хвороби. Практично там частина мозку уже не працювала. Є згадки про сифіліс, генетично спадкові хвороби", – каже експерт.

Фесенко певен, що Путіна можна порівнювати з диктаторами Гітлером та Сталіним.

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"Щодо Путіна цікаво інше. Американці робили психоаналітичний портрет Гітлера. Це допомагало відстежувати і аналізувати поведінку Гітлера в останні роки його правління. І в останні правління, коли Німеччина зіткнулася з військомими поразками, у диктатора "поїхав дах". Він почав робити помилка за помилкою: у військових питаннях, політичних, він відірвався від реальності. Цікаво буде спостерігати у цьому сенсі за Путіним", – зазначає політолог.

За його словами, зараз американські вчені вже теж роблять психологічний портрет Путіна і намагаються зрозуміти, що це за людина.

"Я невипадково згадав про параною. І певна паралель зі Сталіним. Тому що приступи параної відзначають професійні психологи щодо Путіна. Ця параноїдальність Путіна є головною небезпекою – не тільки для нас, але й для всього світу. Ця параноїдальність стосується не тільки його надмірної уваги до питань своєї безпеки, здоров'я та життя, але є параноїдальність у ставленні до України та Заходу", – говорить Фесенко.

Експерт певен, що агресивні антиукраїнські комплекси Путіна виражені дуже яскраво. Початок повномасштабної війни проти України є теж свідченням цих комплексів. До Заходу, на думку Фесенка, у диктатора теж є параноїдальність, але тут йдеться про змагання.

"Іноді він намагається діяти раціонально. Путін не хоче остаточно рвати зв'язків з континентальною Європою. Він хоче зберігати якісь містки, контакти, веде складну гру – гру людини, яка не зовсім в розумі, але як маніяк, контролює ситуацію. Як от з газом: то включили, то відключили... Це шантаж очевидний, коли терорист шантажує заручників.

Поправку на параноїдальність Путіна і його жостку гру з опонентами, яка не має нічого спільного з раціональною поведінкою, треба брати до уваги", – зазначає політолог.

На думку Фесенка, помилка багатьох європейських політиків полягає у тому, що вони ставляться до Путіна, як до раціонального політичного суб'єкта, з яким можна домовлятися і вести переговори. А він діє зовсім інакше.

"Тому паралелі зі Сталіним і Гітлером є доречними, так краще контролювати його поведінку і шукати контрзаходи", – підсумував Володимир Фесенко.

Раніше політолог Фесенко розповів, чи є у російського диктатора Володимира Путіна двійник, і чи не саме він зустрічається із лідерами Ірану та Туреччини.

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