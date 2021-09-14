Парк сучасної скульптури під Львовом: як дістатися та що цікавого можна побачити

Парк сучасної скульптури під Львовом: як дістатися та що цікавого можна побачити

Скульптури сучасних митців - з металу, каменю і навіть гілок та гіпсу.

17 гектарів під мистецтво: парк сучасної скульптури неподалік Львова відзначив свою першу річницю. Святкували оновленою експозицією просто неба, а також відкриттям музею Олександра Сухоліта. Про що творять сучасні митці - йшлося в сюжеті ТСН.19:30 13 вересня

Незвичайні експонати у незвичайному просторі - оцінити сучасне мистецтво відвідувачу тут пропонують не лише візуально. Деякі експонати можуть здивувати. Ось велетенський ґудзик - насправді про суспільство споживачів. Мушля з черепиці - своєрідний пам’ятник молюску, який переживає всі катаклізми схованим у будиночку. А це одна з найінстаграмніших скульптур - під назвою "простір навколо".

Вухо вісім метрів заввишки - найбільша скульптура парку 3020. Так автор показав стрес, викликаний постійним інформаційним потоком, у якому ми живемо.

Скульптури сучасних митців - з металу, каменю і навіть гілок та гіпсу. Деякі створені саме тут. Загалом у парку - майже чотири десятки скульптур. Знавці кажуть: це унікальне місце, яке об'єднало новітні тенденції українського сучасного мистецтва.

До річниці відкриття парку оновили не тільки експозицію просто неба, а й відкрили музей українського скульптора Олександра Сухоліта.

Парк сучасної скульптури розташувався на 17 гектарах. І постійно поповнюється новими експонатами. Знаходиться він за 35-ть кілометрів від Львова. А щоб відвідати його - попередньо треба зареєструватися онлайн.

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Новини України: парк сучасної скульптури неподалік Львова святкує свою першу річницю

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