Масовані обстріли РФ: де вижити у Києві під балістикою

Експерт вважає, що в Україні критично бракує укриттів / © Associated Press

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Експерт Ігор Мордан пояснив, де краще ховатись під час ракетних обстрілів. Він додав, що навіть зараз в Україні критично бракує якісних укриттів.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

В Україні бракує якісних укриттів

Проблема з укриттями наразі залишається однією з найгостріших в умовах постійних повітряних ударів по цивільній інфраструктурі.

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«Проблема з укриттями дуже серйозна — їх критично не вистачає. Особливо у великих містах, які зараз атакує і руйнує Росія — Суми, Запоріжжя, Дніпро, Київ. Рятувати людей під час масованих атак можуть саме споруди подвійного призначення, які заглиблені у землю або повністю підземні: станції метро, підземні переходи, паркінги, торгові центри. Перебування у таких приміщеннях гарантує значно більшу безпеку, ніж перебування під час ракетного удару у квартирі чи у підвалі панельного будинку», — каже Ігор Молодан, експерт з безпеки та керівник Центру корпоративної безпеки «Автоном Клуб».

Підземний паркінг як надійний прихисток: винятки та правила безпеки

Експерт додатково зауважує, що підземний паркінг, як класична споруда подвійного призначення, за належних умов може стати дійсно надійним та тривалим прихистком під час чергової масованої ракетної атаки на місто.

При цьому фахівець згадує нещодавній резонансний інцидент у столиці, коли вороже озброєння поцілило в один із об’єктів цивільної інфраструктури.

«Так, у Києві було пряме влучання у паркінг на Печерську, коли ракета пробила бетонне перекриття. Але цей випадок більше виключення, ніж правило. У будь-якому випадку під час ракетної атаки знаходитися у паркінгу безпечніше, ніж у квартирі будинку», — сказав Ігор Молодан, експерт з безпеки та керівник Центру корпоративної безпеки «Автоном Клуб».

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Медики та фахівці з безпеки нагадують: під час оголошення повітряної тривоги не варто нехтувати сигналами небезпеки, а слід негайно прямувати до найближчих заглиблених приміщень чи споруд подвійного призначення.

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