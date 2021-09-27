Парламентські вибори в Німеччині: блок Меркель отримав найнижчий результат в історії

Лідирують соціал-демократи.

У Німеччині відбулись парламентські вибори. Ангела Меркель, яка була канцлером останні 16 років, заявила: після формування нового уряду піде з політики. За даними ексит-полів, з результатом 27,5% голосів лідирує Соціал-демократична партія. Блок Ангели Меркель ХДС-ХСС має 24%. На третьому місці - "Партія зелених" із результатом майже 15%.

Яка ситуація у Берліні та що кажуть у штабах кандидатів - у сюжеті ТСН.Ранок 27 вересня.

Відрив між ХДС/ХСС і соціал-демократами мінімальний. Утім, Олаф Шольц все ж лідирує. Він переконаний: уряд формуватиме саме його партія. "Багато громадян поставили хрестик навпроти нашої партії. Це означає, що люди хочуть зміни влади. Хочуть, щоб наступного канцлера звали Олаф Шольц", - заявив він зі сцени штабу соціал-демократів у Берліні.

Рідний Ангелі Меркель блок ХДС/ХСС має мінімальний відрив - це їхній історично найнижчий результат. Армін Лашет заявляє: також хоче стати канцлером і збиратиме парламентську коаліцію довкола себе. "Ми зробимо все, щоб сформувати уряд під керівництвом ХДС/ХСС. Нам потрібна коаліція майбутнього, яка модернізує нашу країну", - заявив кандидат на посаду федерального канцлера Армін Лашет.



Наступного канцлера зроблять ці дві партії - зелені і ліберали. "Партія Зелених" хоч і сама мала амбіції на крісло канцлера,тепер заявляє, що може підтримати і консерваторів, і соціалістів. Тим часом тема зміни клімату була однієї з головних.

Новини світу: у Німеччині відбулись парламентські вибори - лідирують блок ХДС-ХСС і соціал-демократи

Розмови про формування наступного уряду розпочнуться швидко. Утім, триватимуть довго. "Можливо, наприкінці листопада - два місяці. Або ми отримаємо уряд як подарунок на Різдво", - каже колишній голова Бундестагу Вольфган Тірзе.

Це означає, що наступні тижні Ангела Меркель залишається на посаді як виконуюча обов'язки канцлера.

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