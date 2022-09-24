Партія Порошенка не платить вже три роки за оренду офісу в центрі Києва

Поки чекали відповіді пресслужби – зв’язались із завгоспом партії, депутатом Максимом Саврасовим.

"Не хочу це коментувати, це наша внутрішня справа. У нас є декілька судів, у нас є суди, там де ми оспорюємо сумму, яку ми платимо. Якщо ви бачите, ми в цьомку офісі перебуваємо, і ніяких проблем у нас із цим нема. Найближчим часом це питання буде врегульовано", - сказав Максим Саврасов, народний депутат від фракції ЄС журналістам на запитання, чому за оренду офісів біля Лаври партія "ЄС" не платить за оренду вже три роки.

Пізніше стала відома офіційна позиція партії. Преслужба взагалі заперечує наявність будь-якого конфлікту. І замість відповіді на конкретне запитання, пише про волонтерські здобутки своїх депутатів: "У відповідь на Ваше звернення повідомляємо, що зазначена інформація не відповідає дійсності, і наразі немає рішення, яке б вступило в законну силу".

Зі свого боку підприємство "Київ" планує виграти в апеляції, а у разі невиконання судових рішень - подавати позов на виселення згідно з чинним законодавством.

"Для того, щоб виселити, не напевно, а потрібно рішення суду. Наказ, щоб виселити. Це треба отримати. Так просто, щоб виселити орендаря, який знімає приміщення, просто, ну силою не будешь же викидати. Ми не маєм права такого. Тільки через суд", - відповіли журналістам у компанії.

Там також запевнили, що все відбуватиметься законним шляхом.

Нагадаємо, експрезидент України Петро Порошенко декілька разів намагався виїхати з України.

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