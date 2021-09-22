Партія Путіна: чому в Україні продовжує існувати політична сила з прізвищем російського президента

Партія Путіна: чому в Україні продовжує існувати політична сила з прізвищем російського президента

За словами експертів, партію з такою назвою можна продати за великі гроші або використовувати у провокаціях.

На восьмому році війни із Росією в Україні продовжує існувати партія, яка називається “Партія політики Путіна”. Вона офіційно зареєстрована у Мінюсті разом з осередками в усіх великих містах.

Про те, чому і навіщо партія із такою назвою продовжує діяльність в Україні і чим небезпечне її існування, йдеться 22 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Політична сила із назвою “Партія політики Путіна” з’явилась в Україні напередодні парламентських виборів 2006 року. Тоді засновники проросійської організації “Русь єдина” провели ребрединг і використали прізвище президента Росії. Набрали аж дванадцять сотих відсотка.

Після фіаско назву партії повернули, а от дочірні структури залишились під старим брендом. Наразі таких осередків в Україні зареєстровано понад двадцять.

Відповідно до реєстраційних документів, лідер партії – одесит Юрій Недєлько. Адреса одеського осередку партії збігається із місцем його реєстрації. Вдома партійця застати не вдалося. Сусідка каже, що його давно не бачила.

Київський осередок партії політики Путіна розташований у колишньому будинку побуту на Борщагівці - віддаленому від центру спальному районі. Тут же - кілька держустанов, зокрема, прокуратура Святошинського району. Про своїх скандальних сусідів нічого не знають.

Броньовані двері до офісу партії в кінці коридору на другому поверсі. Вивіска біля дверей вирвана "з м’ясом". Власники приміщення відсутні. Працівники прилеглого офісу кажуть, що сюди щодня приходить якийсь молодий чоловік.

Багаторічним засновником партії є екснардеп Олексій Ременюк. Йому і його родині належить нерухомість у столиці. Але знайти його за місцем реєстрації теж не вдалося — тут тільки зламана поштова скринька і прострочені платіжки за комуналку.

Політолог Олег Саакян пояснює, що існування таких партій в Україні має кілька причин. Насамперед, партію із такою назвою можна продати за великі гроші. Окрім того, її можна використати з провокативною метою.

“Така назва і діяльність цієї політичної сили дає змогу Росії використовувати її в своїх інформаційних спецопераціях. Наприклад, в якийсь день її спробують закрити і Росія розпочне кампанію щодо утисків російськомовних. Або когось із активістів поб’ють”, - припускає він.

У Міністерстві юстиції про існування в Україні "Партії політики Путіна" знають і навіть оскаржують її реєстрацію суді. Формальною причиною для вилучення із реєстру називають невідповідності в назві партії та її осередків.

“У 2008 році вони перейменувались і знову назвалися “Русь єдина”. На сьогодні, крім осередків, у них зареєстровано до 700 структур у всій Україні. І з цього числа 180 структур мають назву “Партія політики Путіна”, - розповіли у Мін’юсті.

Підготовче судове засідання за позовом Міністерства юстиції та Служби безпеки України про закриття “Партії політики Путіна” призначене на кінець листопада. Зазвичай такі справи розглядають роками.

Новини України: у нашій країні офіційно зареєстрована "Партія політики Путіна"

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