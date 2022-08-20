Партизанська війна в Росії: хто там представляє рух опору і чи зможе він наблизити кінець війни

Кидають коктейлі Молотова в будівлі військкоматів, щоб завадити мобілізації. Влаштовують диверсії на залізницях, аби спинити потік військової техніки до України, та спалюють автомобілі прихильників путінського терору. Усе це діло рук партизанів, які діють на території Росії від початку її повномасштабного вторгнення до України.

Хто представляє рух опору в РФ і чи зможе він наблизити кінець війни, про це 20 серпня ідеться в сюжеті кореспондента Мирослава Солонара в ТСН.

Від кінця лютого російські телеграм-канали заговорили про молодиків в масках. Від того часу невідомі месники пробили тисячі коліс любителів "руского міра", підпалили більше двох десятків військкоматів по всій країні і розібрали понад сімдесят ділянок залізничних колій.

Партизани діють організовано - за інструкціями із соцмереж. Свою успішну "роботу" вони знімають на відео та викладають у Мережу. Нічого подібного у попередні роки "запорєбріком" не відбувалось.

"Є те, що називається авангардом у вигляді партизанського руху, який здійснює певні акти по залякуванню представників влади", - говорить директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Журналісти видання "The Insider", що визнане в Росії іноагентом, провели розслідування і дійшли висновку, що партизанять розрізнені групи, об'єднані антипутінськими настроями.

Ультраправі, проукраїнські активісти і росіяни без приналежності до певної ідеології. Нещодавно російські поліцейські затримали кількох громадян, серед яких, приміром, сільський учитель Ілля Фарбер з Удмуртії. До затримання чоловік встиг влаштувати два підпали.

Крім того, на території країни-окупантки з'явились люди, які називають себе учасниками "бойової організації анархо-комуністів". Саме вони взяли на себе відповідальність за диверсії на залізницях поруч із військовими частинами РФ, зокрема у Бєлгороді, коли несподівано зійшов із рейок товарний потяг. Також вони причетні до підпалів комісаріатів, веж мобільного зв'язку та автомобілів провладних активістів, які підтримують так звану "спецоперацію".

"Очевидно, що це руйнує ту більшість, яка сьогодні підтримує Путіна. Ну не секрет, що більшість населення Росії поки що підтримує Путіна. Але сам факт того, що існує інша частина суспільства, яка виступає, зокрема використовуючи методи міської герильї (ред. - партизанська війна у місті), вона ставить перед людьми, які не визначились, людьми, які задають питання, або почали задавати питання, створюють як мінімум сумнів", - зазначає директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Але, щоб це зіграло на руку Україні, незгодних з політикою партії має бути набагато більше, каже експерт. Поки спротив поодинокий і зовсім не відповідає географічним габаритам агресорки. До того ж задля повалення режиму в Росії бракує сильної політичної опозиції. Нині усі, хто міг би очолити антипутінський рух в Росії, або за ґратами, або переховуються закордоном. Тож, перемогти путинізм швидше вийде у українців на полі бою, ніж у росіян всередині країни.

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