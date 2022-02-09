"Партнери про це знають": Кулеба розповів, із чим Макрон приїздив до України на зустріч із Зеленським

Макрон на зустрічі з Зеленським обговорював ідеї, наголосив Кулеба.
Президент Франції Еммануель Макрон, який 8 лютого зустрічався із українським колегою Володимиром Зеленським, приїздив до Києва з ідеями і думками щодо врегулювання безпекового питання.
Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба 9 лютого на брифінгу.
"Президент Макрон приїхав з думками, а не з пропозиціями. Зараз ми перебуваємо в тій фазі, коли сторони, спілкуючись одна з одною намагаються максимально зрозуміти межі допустимих компромісів і кроків, які потрібно зробити, щоб вивести ситуацію з глухого кута", - сказав Кулеба.
Очільник МЗС наголосив, що модель тиску на державу є неприпустимою для України, тому "варіант такий, що хтось приїхав і починає нам щось нав'язувати, такої розмови не буде".
"І вчора було обговорення ідея, але це не було обговорення конкретних пропозицій. Ситуації, коли нам привозяться якісь ультиматуми і залишають нас в ситуації "Приймайте це або нічого" для нас є неприпустимими і партнери про це знають", - уточнив Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, 8 лютого президент Франції Еммануель Макрон прибув до Києва для переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським. Головні тези виступів Зеленського та Макрона перед журналістами, читайте тут.
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