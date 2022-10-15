"Пас" від Кремля до Ради Федерації": експерт пояснив, чому Матвієнко заговорила про переговори з Україною

Нещодавно спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко закликала український парламент сісти за стіл переговорів. Водночас вона заявила про готовність РФ припинити воєнні дії, проте на своїх умовах.

На думку експерта Українського інституту майбутнього Івана Ступака, російська влада пробує різні варіанти щодо переговорів з Україною, оскільки потребує оперативної паузи через значні втрати та провали на війні.

Про це він розповів ТСН.ua.

"Тобто був такий "пас" від Кремля до Ради Федерації, що може ви спробуєте на рівні парламенту. Матвієнко заявила, що може сісти домовлятися з представниками українського уряду. Тобто в Росії хочуть відмежуватися від Кремля, щоб переговори вели уряди Росії та України. Тобто це спроба розділити українське суспільство – президент України окремо, уряд окремо. Але це не спрацювало, не злетіла ця історія, наші категорично відмовилися", - зазначив він.

За словами експерта, можливо, будуть інші спроби від інших людей "закинути таку вудку" щодо переговорів.

"Це – дипломатична гра. Але вони перемовин хочуть, оскільки Росія зазнає втрат на фронті, саме перемовини дозволять зробити паузу у війні. По-перше, це затягнути час. По-друге, якщо і вийти на якусь угоду, то лише тимчасово, щоб потім через пару років знову повернутися до війни", - резюмував Ступак.

Переговори Росії та України

На початку повномасштабного вторгнення Росії, українська та російська делегації проводили декілька раундів переговорів, однак досягти конкретних домовленостей на вдалося, оскільки Росія постійно їх порушувала, зокрема пункт щодо припинення вогню та надання "зелених" коридорів для евакуації населення.

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня під час проголошення спроби анексії територій України закликав Київ негайно припинити вогонь та сісти за стіл переговорів.

Цього ж дня український президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про неможливість ведення переговорів з РФ, поки її президентом є Путін.

Через тиждень спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко закликала український парламент сісти за стіл переговорів. Матвієнко заявила, що під час цих так званих "мирних" переговорів Росія не обговорюватиме анексованих територій України, бо це "вже їхня земля", та висунула Україні ультиматум, що закінчення війни має бути на умовах держави-агресорки.

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на "мирні" ініціативи Матвієнко сказавши, що потрібно думати не про "мирні" угоди, а про покарання.

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