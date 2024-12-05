Пасажирські літаки в небі над Україною: чи можливо це у 2025 і що для цього потрібно

В Україні знову заговорили про можливість відновлення польотів для пасажирських літаків. Приводом для цього стала гучна заява представників страхового бізнесу про відновлення польотів з аеропортів "Львів" або ж "Бориспіль" до кінця січня 2025 року.

Страховики зазначають, що до цього часу 5-6 авіакомпаній погодяться літати до України. Та додають, що забезпечити механізми страхування для цивільної авіації буде простіше, якщо польоти здійснюватимуться з львівського аеропорту, але нібито українська влада наполягає, щоб це був саме Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Поки у головному аеропорту країни не коментують заяв представників страхового бізнесу, але кажуть, що постійно готуються до відкриття, ще з початку війни. Якщо отримають дозвіл, то за місяць зможуть відновити роботу головного летовища країни.

ТСН.ua з'ясовував, чи реально відновити польоти цивільної авіації в умовах війни і за яких умов це взагалі можливо.

Яка головна умова відновлення польотів?

За словами авіаційного експерта Валерія Романенка, про можливість відновлення польотів цивільної авіації, дійсно заявляли представники страхових компаній, але таке відновлення можливе за однієї умови – повної безпеки у небі.

"Компанії обіцяють, що вони готові розпочати процес страхування польотів. Бо без нього – здійснювати перевезення неможливо. Це – основна вимога, інакше, ніхто до України не буде літати, оскільки всі літаки у нас в лізингу, авіакомпанії не мають власних. А їх страхування можливе за однієї умови – безпека в небі. Особисто я вважаю, що під час ведення бойових дій, досягти повної безпеки у нашому небі неможливо", – розповідає ТСН.ua Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації.

Фахівець додає, що, на жаль, Україна не може захистити свої аеропорти так, щоб повітряний рух був безпечний. А також гарантувати безпеку пасажирів під час посадки або висадки з літаків. Особливо, це важко гарантувати у Києві та столичному регіоні, які ледве не щодня з повітря атакує ворог.

Плюси та мінуси аеропорту в Ужгороді

За словами Валерія Романенка, більше шансів для відновлення польотів у летовищ на Заході України – Ужгород та Львів.

"Аеропорт в Ужгороді, на мою думку, єдиний, який можна було б відкрити під час війни. Але тут є проблема, він має невеликі потужності. Щоб запуск цього летовища був економічно вигідним, там має бути відповідний потік літаків. А забезпечити цей потік буде доволі проблематично. Крім того, злітно-посадкова смуга придатна лише для невеликих літаків, на 50-70 пасажирів. Для "боїнгів" чи "ербасів" вона закоротка", – розповідає Валерій Романенко.

Чи варта гра свічок?

Він додає, що по Ужгороду за час війни ще жодного разу не прилітали російські ракети, що свідчить про відносну безпеку цього летовища.

"Захід на злітно-посадкову смугу з одного боку знаходиться над Україною, а з іншого над Словаччиною. Ця смуга майже впирається в кордон – переліт займе хвилини. Тому відновити польоти можна саме в Ужгороді. Але у разі ухвалення такого рішення потрібно владнати чимало формальностей, передусім, узгодити все зі Словаччиною, а також забезпечити необхідну кількість ЗРК Patriot, щоб відбивати можливі ракетні атаки росіян. Але повторюся, потужність летовища тут надто мала, тому, як на мене, гра не варта свічок", – каже Валерій Романенко.

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Аеропорт у Львові та уявна евакуація

Щодо відновлення роботи аеропорту у Львові, то експерт сумнівається у безпеці цього летовища, бо місто теж періодично знаходиться під ракетними та дроновими атаками противника.

"Уявімо, що аеропорт у Львові запрацював і люди йдуть на посадку, але лунає сигнал "повітряна тривога". Для покидання літака пасажирами потрібно 90 секунд. Це за умови, якщо викидаються аварійні трапи. А якщо це трапиться посередині посадки – половина людей бігтиме до літака, а половина з літака. Наші люди ще й потягнуть за собою ручну поклажу і просто закоркують прохід в літаку. Така евакуація затягнеться надовго, а це смертельна небезпека", – розповідає експерт.

Загроза від балістики

Щодо не уявних, а реальних загроз, то Валерій Романенко додає, що час підльоту російських ракет до Львова трохи довший, ніж до Києва. Тому, можливо, і розглядається варіант саме цього аеропорту.

"Є ще один момент – загроза від балістики. До Києва "Кинджал" долетить за 5 хвилин. Тому це той час, коли всі пасажири мають зайти до укриття. До Львова балістика не долетить – там відстань понад 500 кілометрів. Хоча, росіяни можуть завдати удару з Білорусії, як колись, у такому випадку, дістануть і до Львова. Поки такого немає, але все може змінитися у будь-який момент, тож ризик загрози високий", – пояснює Валерій Романенко.

Має бути економічна доцільність

Авіаційний експерт додає, що проблема аеропорту у Львові, така ж, як і у Ужгороді – потрібен значний потік літаків, інакше робота летовища буде економічно невигідною.

"Додайте сюди часті повітряні тривоги, які відчутно впливатимуть на економіку, бо аеропорт має працювати цілодобово, а у нас останні повітряні атаки тривали по 8-9 годин. Тобто увесь цей час пасажири мають бути в укритті. Як у таких умовах працюватиме аеропорт? Тож перед ухваленням таких рішень, економічні процеси мають розраховуватися з усіма мінімальними ризиками", – підкреслює Валерій Романенко.

Чому пасажирські літаки літають над Ізраїлем

Аргументуючи доцільність відновлення польотів, українці часто наводять приклад Ізраїлю, де під час війни цивільна авіація працює і пасажири можуть здійснювати повітряні подорожі, незважаючи на загрозу від ракет.

"Тут варто враховувати щільність протиповітряної оборони Ізраїлю. Вона дуже висока, ізраїльтяни можуть збивати навіть розхвалений Путіним "Орєшнік". У цій країні в рази більша кількість зенітно-ракетних систем на території, яка менша ніж одна область в Україні. Ізраїль має системи ППО різної дальності та протиракетний комплекс Arrow. Плюс американський протиракетний комплекс THAAD - обидва можуть збивати навіть російські "Орєшніки". Додайте сюди американські есмінці у Середземному морі, які здатні збивати все, аж до нових ракет Путіна. Тому Ізраїль це не варіант для порівняння, щодо безпеки польотів", – зазначає Валерій Романенко.

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Повітряний коридор під захистом Patriot

Раніше військові експерти зазначали, що в Україні варто вибудувати повітряний коридор від аеропорту "Бориспіль" до західного кордону, який захищатимуть ЗРК Patriot, мовляв, це дозволить відновити польоти цивільної авіації.

"Можна будувати все що завгодно, навіть повітряний коридор з Patriot, хоча навряд чи хто зможе пояснити, що це таке. До речі, збити літак у повітрі на такій відстані від фронту неможливо. Але як бути з посадкою та висадкою пасажирів під час можливих ракетних ударів? Чи вистачить часу добігти до укриттів, та й самих укриттів? Як бути з проходженням безпекового контролю? Навряд чи хтось погодиться в рази зменшити час перевірки пасажирів та багажу. І ви ніяк цей процес не прискорите. Як результат, люди годинами будуть сидіти в аеропорту у разі затяжної повітряної тривоги. І я не впевнений, що наші аеропорти обладнанні бомбосховищами, які можуть вмістити таку кількість людей. Особливо у невеличкому аеропорту Львова", – пояснює авіаційний експерт.

Може хоч разові авіарейси?

За словами Валерія Романенка, немає сенсу робити разові рейси з аеропортів, бо у них не буде жодної економічної користі.

"Це будуть одні збитки як для авіакомпаній, так і для держави. Для прийому навіть одного літака мають працювати всі служби аеропорту, сотні фахівців. Звісно, що держава може зважитися на такий крок заради якоїсь великої ідеї. Але перевізники точно не підуть на такий ризик до припинення бойових дій в Україні", – підсумовує Валерій Романенко.

Раніше ТСН.ua розповідав, що в небі над Україною помітили пасажирський літак з Росії: куди летів і що це означає.

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