Пасажирський літак нібито побачили в небі над Києвом: що про це кажуть в аеропорту "Бориспіль" та "Украерорусі"

В небі над Києвом помітили нібито пасажирський літак. Подія трапилася ще 27 травня, але у соціальних мережах активно обговорюють загадковий проліт літака. Дехто навіть припустив, що таким чином Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відновлює свою роботу.

ТСН.ua перевірив, чи дійсно таке можливо та дізнався думки експертів.

Загадковий літак: чи був він насправді?

Одразу варто зазначити, що проліт літака не потрапив на фото чи відео мешканців міста, тому інформація про це дуже сумнівна. Неофіційно експерти нам розповіли, що саме з аеропорту "Бориспіль" навряд чи могло щось летіти і, скоріш за все, це був не рейсовий літак.

"Можливо, це була суто технічна подія, яка жодним чином не пов’язана з перевезенням пасажирів. Цивільні літаки в Україні поки не літають і найближчим часом не літатимуть, через постійну загрозу та небезпеку від російських обстрілів", - пояснив нам співрозмовник, який має стосунок до авіаційної галузі.

Щодо версії, мовляв, цивільний літак отримав дозвіл на переліт до Україну з-за кордону, то вона теж мало ймовірна, бо такі перельоти дуже небезпечні, особливо, в умовах війни.

Не злітав та не сідав

Як запевнили нас у Міжнародному аеропорту "Бориспіль", цивільні літаки не покидали цього дня летовище.

"27 травня 2024 року з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" не вилітав і не прилітав жоден літак", - повідомили ТСН.ua у пресслужбі аеропорту.

Представники "Борисполя" зауважують, що зараз всі зусилля працівників аеропорту направлені на збереження інфраструктури летовища. Та запевняють, що вона знаходиться у робочому стані.

"Ми продовжуємо підтримувати операційну здатність терміналів і аеродрому, зберігаємо та постійно навчаємо висококваліфікований персонал. Працюємо і також чекаємо на відновлення польотів", - кажуть у пресслужбі аеропорту.

Там підкреслюють, що літаки, які залишилися в аеропорту з початку війни не вилітають за межі летовища, а за більш детальною інформацією радять звернутися до державного підприємства "Украерорух".

Що кажуть в "Украерорусі"?

Тим часом, у Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України (Украерорух) ТСН.ua запевнили, що у зв’язку з військовим вторгненням РФ на суверенну територію України, рішенням Державіаслужби встановлено заборону використання повітряного простору України для усіх цивільних повітряних суден.

"Надання аеронавігаційних послуг у повітряному просторі України призупинено з 24 лютого 2022 року. На 29 травня 2024 року статус цієї заборони не змінився. Ймовірно, ідеться про збій у системі Flightradar – програми, що відстежує рух повітряних суден по всьому світові", - повідомили ТСН.ua в пресслужбі "Украероруху".

Там додають, якби мешканці столиці дійсно бачили літак то вони б помітили назву компанії на борту або її емблему, а цього немає. Якщо ж люди помітили літак над Києвом у системі Flightradar, то це міг бути збій у її роботі, що вже траплялося декілька разів через технічні проблеми у системі.

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