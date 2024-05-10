Пасажирський літак з Росії помітили над Україною: експерт пояснив, що могло бути насправді

У повітряному просторі України помітили пасажирський літак. У соціальних мережах пишуть, що це був Boeing 777 – рейс Москва-Анталія.

Зазначається, що борт зайшов у повітряний простір у Харківській області у напрямку Бахмута. В умовах війни така подія – виглядає фантастикою та дуже ризикованою з боку пілота. Тому фахівці не виключають, що програма відслідковування польотів повітряних суден могла просто дати збій.

Збій у програмі через безліч РЕБів

Все ж на флайтрадарі видно літак та його напрямок руху.

"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, скоріш за все, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож, я б швидше пояснив це забоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", - розповів ТСН.ua Андрій Гук, експерт з авіаційного права.

Над Україною помітили російський літак / Фото: із соцмереж

Погана погода – не причина

Під час війни вже були випадки, коли пасажирські літаки залітали у повітряний простір України на заході нашої держави. Тоді пілот намагався таким чином облетіти грозу, і залетів на нашу територію.

"У даному випадку таке велике відхилення малоймовірне для погодних умов. Це має бути настільки велика гроза, якої просто не було до цього у природі. Це малоймовірно", - зазначає експерт.

Літають по безпечних маршрутах

Він додає, що у пілотів цивільної авіації країни-агресора є визначені маршрути, за якими вони літають, наприклад, над Ростовом.

"Але те, що пілот Boeing полетів у сторону Бахмуту – малоймовірно. Швидше, це стався збій у програмі, через роботу військової техніки і РЕБів, які там є. Ними вкритий увесь регіон з усіх сторін, тому це найбільш ймовірне пояснення", - підсумовує Андрій Гук.

Літак у небі над Україною / Фото: із соцмереж

Нагадаємо, російський літак знову скинув на Бєлгород ФАБ.

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