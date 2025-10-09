Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Росія вкотре завдала удару по залізниці в Україні. У ніч проти 8 жовтня під ударом опинився товарний ешелон на Чернігівщині. Армія РФ спрямувала на нього 12 «Шахедів». Внаслідок атаки пошкоджено колії, перевезення призупинені. Напередодні від удару постраждала залізнична інфраструктура на Полтавщині.

Навіщо Росія нищить залізницю в Україні, чого чекати від ворога далі, чи є загроза для пасажирських потягів та як захистити їх від ударів — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Навіщо РФ атакує українську залізницю

За словами Олега Жданова, російська армія атакує залізницю, адже це — основа економіки, і ворог це розуміє.

Реклама

«Основну масу грузів і товарів перевозять залізницею. Ви не перевезете ешелон боєприпасів. Якщо перерахувати, то в фурах це будуть такі конвої, які розтягнуться, мабуть, на всю протяжність нашої країни. Росіяни це розуміють. Особливо важка техніка, гусенична техніка, вона далеко не поїде. Її треба перевозити залізницею. Тому і Російська Федерація прив’язується до залізниці», — пояснює військовий експерт.

Руйнування залізниці в Ніжині внаслідок атаки РФ

Він вважає, що Україні варто було б теж використовувати таку тактику і завдавати дзеркальних ударів у відповідь:

«Я не знаю, чому наш Генштаб таку політику веде. Ми на окупованих територіях взагалі не чіпаємо залізницю. Дуже рідко. Ешелони трошки на Запоріжжі ми пошматували в серпні і все. А так росіяни будують, і нову гілку збудували на Крим, і нову гілку збудували на Мелітополь з Ростова. Вони постійно підвозять боєкомплект і техніку, особовий склад».

Росія завдає подвійну шкоду

Особливість ураження рухомих цілей полягає в тому, що це завдає подвійну шкоду, каже Олег Жданов. З одного боку, це порушує транспортне сполучення — саму залізницю.

Реклама

«А з іншого боку — все, що стояло на ешелоні, воно теж калічиться і ломається. І треба потім відновлювати, розтягувати, припустимо, бронетехніку, яка понівечена разом з вагонами і скотилася. Це ж величезна проблема, ніж просто відновити колію, прибрати її потяг, чи просто колію відновлювати», — каже експерт.

Водночас з військової точки зору російська армія чудово розуміє, що робить, зазначив Олег Жданов:

«Питання, чому ми не робимо дзеркально такі дії, це по-перше. І чому ми не робили це раніше. До речі, те, що російські дрони влучають по рухомому складу, говорить про те, що ці дрони управляються в режимі онлайн. Це означає, що оператор бачить, куди летить дрон, і може впливати на його траєкторію польоту».

Наслідки російської атаки по УЗ / © Олексій Кулеба

Як захиститися від ударів по залізниці

За словами експерта, існує два способи захиститися від ударів по залізничній інфраструктурі.

Реклама

«Це засоби радіоелектронної боротьби, які можуть прикривати і рухомі склади, і взагалі залізничні вузли, чи відстойники поїздів, чи тупикові гілки залізниці, де можуть ховатися ешелони, які нам вкрай потрібні зберегти», — пояснює Олег Жданов.

Водночас, за його словами, з засобами радіоелектронної боротьби існує проблема:

«Китай постачає росіянам антенну на 16 елементів. Тобто 16 частот треба перекрити, і це РЕБ буде величезної конструкції і, мабуть, нерухомим. На мобільну базу такі поставити неможливо. Перші „Шахеди“ йшли чотири частоти, потім вісім було, а сьогодні вже на 16 частот можуть працювати „Шахеди“. Подавити його РЕБом дуже важко».

Крім того, Україні потрібні вогневі засоби. Кулемети не дістають до «Шахедів», а ракет для боротьби з беспілотниками не вистачає.

Реклама

«Кулемети це добре, але треба ракети, щоб висота була до 5 тисяч, як мінімум, тому що кулемет туди не дістає. Ну і дальність хоча б 10-15 кілометрів була. Це може забезпечити тільки ракета», — пояснює військовий експерт.

Чи є загроза для пасажирських потягів

На думку Олега Жданова, загроза для пасажирських потягів в Україні існує. Адже РФ в тому числі протягує лінію геноциду нашого народу та примушення до миру.

«Таким чином, через такі звірячі вбивства, вони намагаються сформувати суспільну думку, що ліпше капітуляція, ніж війна. Тому я не виключаю, що вони будуть бити і по пасажирських потягах. Тим більше, що звичайний пасажирський потяг, якщо це не «Інтерсіті», не швидкісний, його втягне звичайний електровоз, який є тяговим залізничним складом, що особливо важливо — позбавити і змусити пересісти на паровозну тягу», — каже експерт.

Він додає, що російська армія активно проводить розвідку дронами, щоб атакувати вантажні ешелони:

Реклама

«Вчора два дрони розвідника пролетіли через весь Київ, і зараз там аналітичний відділ повітряної розвідки РФ сидить з лупами та вивчає всі ці відео-фотоматеріали, вишуковують, де ці потяги. Вдень у нас залізниця фактично стоїть, тільки вночі пересуваються, особливо вантажні склади. Намагалися збити дрони-розвідники з кулеметів, але ж вони йдуть на висоті більше чотирьох тисяч, крім ракети ніхто не дістане, а ракети у нас нема. І от вони спокійнісінько собі вдвох полетіли далі».

Олег Жданов пояснює: ось відповідь на запитання, звідки в РФ знають, коли і по якому потягу бити.

«І як тільки починається рух пересувного складу, або якщо вони знають, або якщо коригувальники повідомляють, що на такому-то перегоні сьогодні буде прогін ешелонів з 2-ї до 4-ї години ночі. Що їм треба? Їм треба відправити з десяток „Шахедів“ з інтервалом 15-20 хвилин, щоб вони там трошки покружляли і почекали цей склад, яким вони будуть уражати», — каже експерт.

Водночас пасажирські потяги можна атакувати де завгодно, зазначає Олег Жданов:

Реклама

«Де спіймали, там і вдарили. І вони ж можуть просто вдарити по тепловозу, по тяговій силі. До речі, у Шостці перший „Шахед“ вдарив по тепловозу, а потім вже другий вдарив по перону поруч з вагоном. І тоді основна кількість жертв була після другого удару. Можуть так, а можуть на перегоні. Так буде більша кількість жертв, буде схід потягу з рейок і розбирати ці завали буде набагато складніше».

Удар РФ по Укрзалізниці

Чи може РФ залишити Україну без рухомого складу

На думку військового експерта, Росія, на жаль, цілком реально може залишити Україну без рухомого складу, якщо регулярно атакуватиме залізницю.

«На сьогоднішній день, судячи з тих обсягів випуску дронів, які вони застосовують проти нас, то я думаю, що цілком реально. Якщо ми не будемо приймати заходи посилення протиповітряної оборони, то цілком реально», — каже Олег Жданов.

За його словами, Україні треба швидко реагувати, аж до того, щоб звертатися до досвіду Другої світової війни:

Реклама

«І в склад ешелону вставляти платформи з засобами протиповітряного захисту. Тобто мобільні вогневі групи треба заганяти на платформи і ставити їх в ешелони, щоб вони могли відбиватися від „Шахедів“. Але вони повинні бути оснащені засобами розвідки, супроводження і коригування вогню. Не так, що фонарикам світять в небо і шукають той дрон. Ні, у них повинна бути радіолокаційна станція, тепловізійний приціл. А ще бажано, щоб була система полуавтоматичного наведення кулеметів. У нас це все є. Треба тільки масштабувати і розповсюджувати цей досвід».