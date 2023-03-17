Паспорт під примусом: як мешканців окупованих територій змушують отримати російський документ

На тимчасово окупованих територіях росіяни почали примусову паспортизацію. Зокрема, на Донеччині примушують працівників державних та комунальних підприємств зробити це до 1 травня 2023-го. Людям погрожують репресіями у разі відмови. На частині окупованоі Херсонщині змушують пенсіонерів брати паспорти РФ задля отримання пенсій, інакше залишать людей без нічого.

Про методи російської паспортизації на тимчасово окупованих територіях - у сюжеті ТСН.

Аби втекти з окупації та опинитися усього лише на іншому березі Дніпра у вже вільному Херсоні, Юрію Погребному довелося подолати шлях у тисячі кілометрів та об’їхати три країни. "Виїхав після того, як до мене прийшли представники російської армії, виламали ломом двері, забрали з хати все, що захотіли, зокрема одяг, телевізор, флешки. Я через пару днів, не чекаючи на їхню повторну появу, поїхав через Крим, Тбілісі, Кишинів і до України",- згадує він

Чоловік каже, що залишатися там стало вкрай небезпечно. Людей, в кого немає місцевої прописки чи російського паспорта, припинили пропускати до їхнього села. Грошей нема, доходів теж, а без паспорта із триколором навіть пенсії чи соцвиплати не можна отримати. За його словами, у селі багато людей отримали російські паспорти, щоб не вмерти з голоду.

У Центрі національного спротиву пояснюють, що примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях росіяни почали ще від початку широкомасштабного вторгнення. "Не хочеш отримувати паспорт - не будеш мати виплат, не зможеш користуватися своїм автомобілем і своїм житлом. Фактично вони (окупанти - Ред.) погрожують тим, що відіжмуть приватну власність", - кажуть у ЦНС.

Примус і шантаж - це добре відома практика росіян. Вони забирають в українців останнє і фактично змушують до зради своїй країні. "Не лише до паспорту отримання примушують, а й до цієї процедури позбавлення відмови від українського громадянства", - каже радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

У багатостраждальному Маріуполі, де люди вимушені жити у напівзруйнованих будинках, де роботи практично немає, де все ще залишається близько ста тисяч людей, серед яких здебільшого пенсіонери, окупанти пішли ще далі. Люди проходять фільтрацію, а потім носять з собою скрізь отриманий папірець. Мовляв, що людина перевірена та не становить небезпеки для окупаційного режиму.

Попри усі можливі знущання над українцями, крадіжки, звільнення з роботи, не рідко навіть кидання у підвал - усе, аби ті відмовились від українського громадянства. Але паспортизація в росіян буксує. Більше того - мешканці тимчасово окупованих територій добре розуміють ще одну небезпеку зміни громадянства, адже то пряма дорога до мобілізаціі в російську армію.

Тож люди в окупації у більшості своїй чекають на Збройні сили України і вірять, що досить скоро будуть вільні від нав'язаного їм режиму, не зраджують темно-синю книжечку із золотим тризубом на ній. Для тих, хто отримав ворожий паспорт чекає покарання - перш за все це стосується держслужбовців та активних поплічників окупаційного режиму.

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