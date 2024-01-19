Паспорти РФ в українських високопосадовців: кого викрили з "двоголовою куркою"

Нашестя російських паспортів – спливає усе більше історій, коли на високих посадах в Україні, виявляється, сидять громадяни Росії. Як таке взагалі можливо, коли йде боротьба за життя з таким ворогом, і кого розсекретили за останній час, йдеться в ексклюзиві Вікторії Гнатюк TSN.UA.

“Запасний аеродром”

Суспільне обурення зрозуміле: адже окрім зухвалої аморальності наявності служінню країни, яка щодня вбиває українців, виникають питання: а на яку ж тоді країну працює топ-чиновник – на свою, чи ту, де "запасний аеродром" на випадок чого для його родини? Ба більше, навіть коли скандали набувають розголосу, посадовці не те, що не стають вигнанцями з суспільства, а ще й борються через “несправедливість” щодо їхніх персон.

Суддю Львова поновили на посаді

З останнього гучного – Київський окружний адміністративний суд 10 січня задовольнив позов ексголови Касаційного господарського суду у складі Верховного суду щодо поновлення на посаді і виплати заробітної плати "за час вимушеного прогулу".

Подвійне життя судді викрили 15 вересня журналісти-розслідувачі "Схем" з Радіо Свобода. Вони опублікували розслідування під назвою: "Український суддя з російським паспортом", в якому навели численні докази з низки джерел і баз даних, в тому числі публічних, що голова Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Богдан Львов є громадянином Російської Федерації. Він отримав громадянство РФ ще у 1999 році у Москві, на той момент вже працюючи суддею в Україні.

Журналісти надали масу доказів

Це підтвердив і журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, проаналізувавши справу голови Касаційного господарського суду Богдана Львова. Він виключив, що знайдені документи могли бути "якісною" підробкою, як заявив сам Львов після виходу журналістського розслідування "Схем".

Суддя мав громадянство країни-агресора задовго до публікації журналістами відповідних фактів, що в тому числі випливає з російських баз, вивантажених багато років тому, в які неможливо внести зміни. До слова, він і у 2012 році оновлював паспорт після досягнення 45-річчя.

Також журналісти встановили, що в день підпису заяви про отримання паспорта, оформленої від його імені, він перебував у Москві. Саме за російським паспортом Богдана Львова проводилися операції з незадекларованим нерухомим майном його родини в Москві, йшлося в розслідуванні з посиланням на витяги з реєстру нерухомості РФ. В день оформлення цієї угоди він також приїздив до російської столиці потягом із Києва.

Його дружина народилася в Москві й відповідно також має громадянство РФ. Сам же Богдан Львов усе це, звісно, заперечує. Адже, згідно з Конституцією України, набуття суддею громадянства іншої країни – це підстава для припинення його повноважень.

А от під час інтерв’ю "Схемам" Богдан Львов не зміг прокоментувати по суті операції з незадекларованою московською нерухомістю своєї родини, заявивши, що йому потрібен час, щоб згадати про це. Тепер же на посаді суддю знову поновили й він продовжить роботу, ще й з податків українців отримає гроші “за вимушений прогул”.

Позиція самого Львова

Про своє поновлення на посаді заявив і сам Богдан Львов у фейсбуці, демонстративно сфотографувавшись з паспортом України.

“Суд визнав протиправним та скасував наказ про моє звільнення з посади судді Верховного Суду. Вислухавши аргументи сторін та перевіривши їх наявними доказами, суд визнав, що наказ колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва про моє звільнення був виданий з численними порушеннями закону – за відсутності необхідних повноважень та підстав.

Важливо зазначити, що, хоча приводом для цього наказу і була опублікована у вересні 2022 року ЗМІ інформація про нібито наявність у мене російського громадянства, але перед суддею у даній справі стояло виключно питання законності самого наказу про звільнення. Я усвідомлюю, що відповідь, яку сьогодні надав суд, це тільки початок моєї боротьби за справедливість. Адже, окрім суду закону є ще суд суспільної думки, вердикт якого є не менш, а інколи більш важливим. Тому я продовжу боротись за справедливість і зроблю все можливе, щоб довести, що єдиний паспорт і єдине громадянство, яке у мене є – це громадянство України”, – зазначив він.

Ще одна громадянка РФ намагається поновитися на посаді

15 січня Мін'юст зробив заяву, що ще одна громадянка Росії намітилася назад повернутися у своє крісло. У Судово-юридичній газеті пишуть: мова йде про Марину Прилуцьку, яка працювала на посаді заступниці начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Виявляється, що фотокопія паспорту РФ – це ще не доказ, тож колегія Верховного Суду на чолі з Андрієм Жуком відкрила чиновниці з російським громадянством шлях до поновлення на посаді і тепер будуть з’ясовувати законність звільнення цієї пані.

Позиція Міністерства

У міністерстві наголосили – будуть протистояти поверненню на посаду ексчиновниці, яка, за даними СБУ, добровільно набула російського громадянства.

Паспорт РФ і родина гендиректора підприємства "Державний оператор тилу"

Але подібні скандали ну просто переслідують Україну. От, наприклад, усіляко приховувала факт набуття російського громадянства і родина гендиректора підприємства "Державний оператор тилу" Арсена Жумаділова.

Його призначили на посаду 1 листопада 2023 року. Не протримався новопризначений керівник підприємства без скандалу і місяця, адже з’ясувалося знову ж таки в листопаді 2023-го, що його дружина має паспорт РФ.

Втім у своєму фейсбуці Арсен Жумаділов після публічного розголосу намагався виправдатися, він підтвердив, що його кохана отримала російський паспорт, але зазначив, що це для того, аби мати можливість навідувати рідних в тимчасово окупованому Криму, оскільки окупанти їй погрожували забороною пропуску на півострів.

В чому журналісти підозрюють самого Жумаділова?

Очевидно, Жумаділов не вважає такий крок дружини перешкодою для своєї роботи, особливо на підставі того, що він пройшов спецперевірку Службою безпеки України та перевірку на поліграфі перед призначенням на посаду. Водночас він не виключає, що цей факт можуть використовувати проти нього особисто, насамперед для дискредитації результатів роботи

Але самому Жумаділову теж приписували причетність до бізнесу на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться у розслідуванні активіста та правозахисника Олександра Аронця на сайті Censor.net.

Також журналіст стверджує, що Арсен Жумаділов нібито час від часу навідувався до вже тимчасово-окупованого Криму і це відбувалося вже під час перебування на державній службі.

Скандал в МВС: заступник Нацполу мав дружину росіянку?

Схожа історія трапилася і в стінах МВС. Журналісти видання Bihus.Info провели розслідування та встановили, що заступник голови Національної поліції України Дмитро Тишлек користується нерухомістю та авто родини партнера очільника ростовського кримінального угрупування, а його дружина навіть після російського вторгнення не позбулася російського паспорта.

Громадянка Росії в нього і теща. На час розслідування Тишлека відсторонили від виконання обов’язків. Правда вилізла у жовтні 2023 року, у листопаді він виходив на службу, але вже у грудні заступник голови Нацполу поклав на стіл рапорт на звільнення.

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ЦЕ ПРОСТО ШОКУЄ! Російські паспорти у високопосадовців! Нові скандали!