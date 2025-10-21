Пастка Кремля: чому Трамп просуває ідею Путіна про територіальний обмін з Україною

Трамп став «ретраслятором» заяв Путіна щодо України

Після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в США у західних ЗМІ активно почали обговорювати можливий сценарій припинення бойових дій в Україні, який нібито озвучив американський політик з посиланням на Кремль.

Йдеться про варіант територіального обміну, за яким Україна могла б віддати Росії Донецьку область, а натомість отримати частини окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Наскільки реалістичний цей план, чиї інтереси він просуває і як до цього варто ставитися Україні, ТСН.ua розпитав у військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка.

Чергова фантазія Путіна

Військовий експерт Ігор Романенко підкреслює, що такий варіант є «черговою фантазією Путіна», яку той через посередників вклав в уста американського політика. На думку експерта, це вкладається у логіку російського диктатора: «бо ж скільки тигра не годуй м’ясом, він хотітиме ще і ще».

Романенко нагадує, що прагнення Путіна захопити український Донбас, який його армія не може контролювати повністю вже понад десять років, набуло «маніакального відтінку», зважаючи на витрачені на це зусилля та ресурси.

Генерал-лейтенант зазначає, що ідея такого обміну територіями не нова:

«Ідея такого обміну не нова. Такий варіант був поставлений Путіним в ультимативній формі ще на початку широкомасштабного етапу війни. Він вимагав віддати йому Донбас, інакше військовим шляхом захопить чотири області України, які незаконним шляхом додав до конституції РФ. Таким був його аргумент. На жаль, він цілком зараз влаштовує американського президента», — розповідає Ігор Романенко.

Експерт наголошує, що при цьому Трампа не цікавить той факт, що за Конституцією України держава має відстоювати та захищати свої міжнародно визнані кордони. Саме цим Романенко пояснює гучні заяви американського лідера: «Гадаю, саме тому він робив такі „підскоки“ в Овальному кабінеті».

Роль Трампа як «ретранслятора» Кремля

Коментуючи припущення деяких експертів про те, що ідея обміну належить нібито підлеглим Трампа, а не йому самому (зокрема, Стіву Віткоффу), Романенко зауважує:

«Трамп сам неодноразово критикував Віткоффа. І навіть, якщо останній є ретранслятором слів Путіна, то російський диктатор робить і Трампа своїм ретранслятором. Адже президент США заявив, що Путін знищить Україну, якщо ми не погодимося на добровільну здачу територій».

Водночас, за словами експерта, у заявах Трампа немає жодної конкретики щодо термінів чи деталей можливого обміну: «Деталей немає і все виглядає, як через пінь колода. Тому, я гадаю, що так і потрібно ставитися до цих заяв», — каже Ігор Романенко.

Чого досягнув Зеленський і чому «умови важкі»

Романенко звертає увагу на протокольну деталь: після зустрічі у Білому домі Зеленського до виходу проводжав не Трамп, а жінка з протокольної служби. Це, на думку генерала-лейтенанта, може свідчити про те, що розмова між президентами закінчилася «важкими умовами».

Проте, оптимізм полягає у спільному підсумковому меседжі обох політиків.

«Після зустрічі і Трамп, і Зеленський заявили, що в українсько-російському питанні треба відштовхуватися від лінії зіткнення», — підкреслює експерт.

Це означає, що попри озвучену Путіним «крайню позицію» про обмін територіями, українському президенту вдалося вичавити максимум:

«Перед виходом на угоду про перемир’я необхідно зупиняти бойові дії та виходити з положення по лінії бойового зіткнення, без віддавання чи повертання територій», — каже Романенко.

На думку військового експерта, саме такі підходи збережуться до зустрічі у Будапешті чи в іншому місці, де нібито мають зустрітися Зеленський з Путіним.

«Зрозуміло, що наше вище військово-політичне керівництво, а також справжні союзники не в захваті від такої зустрічі, а особливо, якщо вона відбудеться у Будапешті. Але у росіян, китайців та угорців свої ігри, вони показують, що можуть просувати свої підходи незважаючи на спротив країн ЄС. А Орбану дуже вигідно, щоб така зустріч відбулася у Будапешті, бо йому на наступний рік треба вигравати вибори», — пояснює військовий експерт.

Пастка без гарантій

Генерал-лейтенант підкреслює, що гра в обмін територіями є «черговою пасткою від Путіна», оскільки в ній відсутні елементарні гарантії.

«Все це без елементарних гарантій. Мовляв, ви нам віддайте Донеччину, і щось, колись отримаєте взамін, але не зрозуміло що, конкретики немає. Простіше кажучи: зараз ми їмо ваше, а потім кожен своє. Для нас такий підхід не підходить, він безперспективний. І на таке ніхто не буде виходити. А вести війну одночасно з Україною та країнами НАТО, навіть східними, росіяни зараз неспроможні», — зазначає військовий експерт.

Ігор Романенко каже, що після Будапешту (чи іншого місця перемовин) сторони мають виходити на зупинення ведення бойових дій по лінії зіткнення і розпочинати справжні переговори про перемир’я, а не просто тягнути час, як робить це Путін.

Цей процес, на думку експерта, може розтягнутися в часі, навіть на строк до півроку.

Дефіцит зброї та роль Трампа у затягуванні війни

«Якби нам активно допомогли зі зброєю — цей процес би прискорився, і Путін нарешті відчув би силу. Це б примусило його до перемовин. Такий „поштовх“ у більшості залежить від США, бо Європа не може нам суттєво допомогти, хоча нарощує оберти, але робить це повільно. На жаль, все відбувається навпаки. За вересень місяць, як відомо, постачання військової допомоги (озброєння, техніки та боєприпасів) для України зменшилося на 40%. Все це завдячуючи стримуванню з боку Трампа», — підкреслює Романенко.

Експерт наводить приклад: історія з передаванням нам балістичних ракет Tomahawk виявилася частиною інформаційною гри.

«А реально нам би вистачило і ракет повітря-земля JASSM, які можна використовувати з F-16, чи інших більш сучасних ракет до цих винищувачів, або ж дозволили врешті запустити у роботу спільно з поляками два шведські літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Це дало б нам потужне інформаційне забезпечення і в рази посилило протиповітряну та протиракетну оборону. Але з цього всього, на жаль, нічого не відбувається», — підсумовує Ігор Романенко.