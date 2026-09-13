Пастка на 680 гривень: через яку дрібницю можна втратити субсидію на опалювальний сезон

Субсидія, фото ілюстративне

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На фоні повзучого підвищення тарифів на комунальні послуги — дорожчає вода, управління будинком, вивезення сміття — субсидія на оплату рахунків стає для багатьох українців єдиним засобом розрахуватися за комірне. Однак отримати допомогу від держави можуть далеко не всі: відмовляють навіть тим, у кого низькі доходи. Чому так трапляється, на які субсидії можуть розраховувати як жителі багатоповерхівок, так і мешканці приватного сектора — читайте у нашому огляді.

Що змінилося у 2026 році

Як повідомляє Пенсійний фонд України, який з 2022 року опікується і субсидіями, з осені для малозабезпечених верств населення є дві важливі зміни.

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Перше — нові правила моніторингу доходів (коливання на 50%). Тепер ПФУ не просто бере доходи двічі на рік під час зміни сезонів, а проводить внутрішньосезонний автоматичний моніторинг у березні та серпні. Якщо доходи зросли або зменшилися на 50% і більше, ПФУ через цифрові реєстри бачить, що середньомісячний дохід родини змінився більш ніж наполовину порівняно з базовим періодом.

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Наслідки: Програма самостійно, без участі людини, перераховує субсію посеред сезону. Якщо родина збідніла — суму субсидії на картку автоматично збільшують. Якщо суттєво розбагатіла — субсидію зменшують або скасовують.

Коли доходи знизилися менше ніж на 50% (наприклад, на 30% або навіть на 49%), автоматичного перерахування не буде. Як роз’яснили на гарячій лінії ПФУ, потрібно особисто або онлайн (через портал ПФУ чи «Дію») подати нову заяву, додавши документи про зменшення заробітку (довідку з роботи про зарплату, витяг про закриття ФОПа тощо). У такому разі ПФУ зобов’язаний провести індивідуальний перерахунок за актуальними доходами.

Друге — після дворічного заморожування уряд заклав у Держбюджет-2026 нові соціальні стандарти: загальний прожитковий мінімум (ПМ) зріс із 2920 до 3209 грн. Для отримувачів субсидій це хороша новина. Оскільки цей показник знаходиться в знаменнику формули для розрахунку субсидій (про це далі), його збільшення призводить до зниження обов’язкового відсотка платежу для родин. Простіше кажучи, за однакових доходів у 2026 році субсидіант заплатить за комуналку трохи менше власних грошей, а держава покриє більшу частину платіжки.

Хто має право на субсидію

На субсидію мають право сім’ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги (ЖКП) більша певного для них обов’язкового платежу. Розмір обов’язкового платежу не є фіксованим, він розраховується індивідуально і залежить від сукупного доходу родини і розміру комірного (про це далі).

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За даними ПФУ, субсидію в Україні отримують 2,8 млн сімей (4,5 млн осіб) — це кожна четверта родина. Середній отримувач допомоги — самотній міський пенсіонер у типовій багатоповерхівці чи літня пара в селі. Портрет отримувача чітко розділений навпіл: половина — міські жителі з комунальними платіжками, інша половина — мешканці приватного сектору, які гріють будинки газом або дровами. У 2026 році, як і в попередні роки, субсидія призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону і розраховується окремо на два базові періоди.

Неопалювальний сезон: з 1 травня по 30 вересня.

Опалювальний сезон: з 1 жовтня по 30 квітня. Для домогосподарств із індивідуальним опаленням субсидія на оплату тепла розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Доходи для розрахунку субсидії оцінюються так:

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На неопалювальний сезон беруться доходи за ІІІ–ІV квартали попереднього року, тобто за липень–грудень.

На опалювальний сезон беруться доходи за І–ІІ квартали поточного року, тобто за січень–червень.

Як розраховується розмір субсидії

Обов’язковий платіж (ОП) домогосподарства (Д) у відсотках від величини сукупного доходу обчислюється за такою формулою:

ОП = середньомісячний сукупний дохід Д/кількість членів Д/прожитковий мінімум на одну особу на 1 січня 2026 року/2×15%. Ділення на 2 у формулі — це коефіцієнт, який не дозволяє обов’язковому платежу найнезаможніших зростати занадто швидко.

Проведемо розрахунок для типових субсидіантів.

Приклад 1.

Одинокий пенсіонер у місті (наприклад, у Києві) проживає у двокімнатній хрущовці площею 40 кв. м (є газ, гаряча і холодна вода), отримує пенсію середню по Україні (7273 грн) і споживає комунальні послуги в межах соціальних норм.

Обов’язковий платіж становитиме:

ОП = (7273/3209)/2 × 15% (де 3209 грн — оновлений прожитковий мінімум 2026 року) = 17% доходу.Сума ОП у гривнях = 7273 грн × 17% = 1236 грн.

Опускаючи громіздкі детальні розрахунки, матимемо: влітку загальна сума платіжок становить 1318 грн, тому субсидія лише 82 грн (1318–1236=82). Взимку, коли вмикають опалення, повна вартість ЖКП зростає до 3852 грн. Проте пенсіонер платить ті самі 1236 грн, а решту 2616 грн покриває державна субсидія.

Якби його пенсія була мінімальною (3406 грн для непрацюючих), пенсіонер платив би всього 271 грн на місяць.

ВАЖЛИВО. У ПФУ роз’яснили: якщо опалення не буде через пошкодження ТЕЦ або котельної внаслідок бойових дій, субсидія, яка призначалася на опалення, автоматично переноситься на оплату електроенергії для електрообігрівачів (обігріватися газовою плитою заборонено, це небезпечно — Авт.)

Приклад 2.

Сімейна пара у селі, проживають у будинку площею 80 кв. м, є лише пічне опалення, не працюють, отримують мінімальні пенсії. Цій родині належна субсидія у 8662 грн (9205 грн «на дрова» за держрозцінками мінус 543 грн обов’язкового платежу), яку вони отримують живими грошима раз на рік. На жаль, за підрахунками витрат на дрова чи вугілля, цих коштів вистачить лише на половину опалювального сезону.

Хто не має права на субсидію

Навіть якщо доходи родини мінімальні, ПФУ відмовить у допомозі в таких випадках:

– Площа квартири перевищує 130 кв. м, будинку — 230 кв. м (виняток — дитячі будинки сімейного типу та багатодітні родини).

–У власності є автомобіль, випущений менше ніж 5 років тому, або більше ніж один транспортний засіб, якому менше 15 років (крім мопедів і причепів).

– Хтось із членів родини протягом останніх 12 місяців здійснив одноразову покупку на суму понад 100 тис. грн (йдеться про купівлю землі, квартири, акцій тощо, окрім витрат на медичні послуги, освіту чи відбудову пошкодженого житла).

–Протягом року куплено валюти або банківських металів на суму понад 50 тис. грн, чи наявний банківський депозит понад 100 тис. грн.

–Є борги за ЖКП: заборгованість за житлово-комунальні послуги, яка перевищує 3 місяці та загальну суму 680 грн. Для багатодітних сімей (троє і більше дітей), дитячих будинків сімейного типу, родин з прийомними дітьми борг до 4000 грн.

Борги за комунальні послуги є найчастішою причиною, через яку можна втратити призначену субсидію або отримати відмову. Система працює автоматично: ПФУ надсилає електронні запити до місцевих підприємств-надавачів послуг (водоканал, обленерго тощо). Якщо підприємство звітує, що борг становить, наприклад, 681 грн і йому більше ніж 3 місяці, система автоматично блокує призначення субсидії.

Як відновити право на субсидію

Це можливо лише у випадку сплати боргу за комунальні послуги. Потрібно:

– Сплатити борг, принести квитанцію до ПФУ і допомогу призначать з початку опалювального сезону.

– Реструктуризація (розстрочка). Боржник укладає договір з постачальником послуг про виплату боргу частинами та обов’язково платить поточні рахунки. Копію цього договору надають у ПФУ і субсидію повертають.

– Судовий спір. Якщо власник житла не згоден з боргом, він має право звернутися до суду. Поки триває судовий розгляд, борг вважається спірним. Якщо надати ПФУ ухвалу про відкриття провадження у справі, субсидію призначать, не чекаючи рішення суду.

Соціальні норми споживання: що це

Нагадаємо: для розрахунку субсидії держава використовує не реальні витрати родини, які можуть бути дуже великими, а соціальні норми споживання. Субсидія нараховується виключно на ці ліміти. Все, що родина використає понад норму, вона оплачує сама у 100% розмірі. А якщо зекономить — невикористані кошти державної допомоги (які щомісяця надходять на банківську картку) залишаються у її розпорядженні. Отримувач субсидії має повне право витратити їх на будь-які власні потреби.

Ось нормативи, затверджені урядом.

Соціальна норма площі житла (для опалення)

Принцип такий: держава дає 35,22 кв. м на всю родину і додатково по 13,65 кв. м за кожного члена сім’ї, який там зареєстрований.

Приклад розрахунку.

На 1 особу (самотній мешканець): 48,87 кв. м (13,65 кв. м + 35,22 кв. м на сім’ю).

На 2-х осіб: 62,52 кв. м (13,65 кв. м × 2 + 35,22 кв. м).

На 3-х осіб: 76,17 кв. м (13,65 кв. м × 2 + 35,22 кв. м).

Якщо площа квартири перевищує 130 кв. м, а житлового будинку — 230 кв. м, субсидію взагалі не призначать (виняток — багатодітні родини та дитячі будинки сімейного типу).

Водопостачання та водовідведення (на 1 людину на місяць)

Холодна вода (за наявності гарячої): 2,4 куб. м.

Холодна вода (якщо гарячої води немає): 4,0 куб. м.

Гаряча вода: 1,6 куб. м.

Очевидно, що обсяг водовідведення (каналізація) дорівнює обсягу спожитої води.

Електроенергія

Базова норма: 70 кВт-год на місяць на сім’ю з однієї особи.

На кожного наступного члена сім’ї: додається по 30 кВт-год.

Максимальний ліміт без електроопалення: не більше 190 кВт-год на всю родину.

З електроплитами: норми вищі — 110 кВт-год на першу особу + 30 кВт-год на кожну наступну (макс. 230 кВт-год).

Природний газ (на 1 людину на місяць)

Лише газова плита (є гаряче водопостачання): 3,3 куб. м.

Газова плита (немає гарячої води та водонагрівача): 5,4 куб. м.

Газова плита + газовий водонагрівач (колонка): 10,5 куб. м.

Опалення (газ та електроенергія)

Для багатоквартирних будинків норма тепла — 0,0383 Гкал на 1 кв. м опалювальної площі

Якщо житло у місті чи в селі опалюється газом або струмом, норма рахується на кожен кв. м площі (в межах норми площі, яку ми рахували вище).

Газ для опалення: 4 куб. м на 1 кв. м площі.

Електроенергія для опалення: 30 кВт-год на 1 кв. м площі.

Дрова, вугілля та рідке пічне паливо

Ця субсидія виплачується один раз на рік живими грошима на картку родинам, чиї будинки не мають газового або електричного опалення.

Тверде паливо (дрова, вугілля): норма — 2 тони вугілля або 2,8 куб. м дров на домогосподарство на рік. За державними розцінками на них дадуть 9205 грн (для мешканців прифронтових зон до 19400 грн). Цього вистачить на опалення будинку площею не більше 40 кв. м.

Рідке пічне побутове паливо (спеціальні нафтопродукти) використовують менше 1% домогосподарств. Норма — 60 л на рік.

Вивіз сміття — 0,4167 куб. м/чол. твердих відходів (40 десятилітрових повних відер для сміття) і 0,76 куб. м/чол. рідких відходів.

Висновки. Як видно із соціального портрета середньостатистичного українського отримувача субсидій, навряд чи у нього є новий автомобіль, 100 тис. грн на рахунку чи можливість витратити таку ж суму на дорогу покупку. Тому головна причина втрати субсидії — це навіть невеликий борг за комунальні послуги. За оцінкою експерта Економічного дискусійного клубу заслуженого економіста України Олега Пендзина, для середньостатистичної квартири у місті базової субсидії достатньо, щоб повністю покрити зимову комуналку, але економити воду, струм і газ доведеться. Головне, щоб ці комунальні блага, перш за все опалення, були в наявності, враховуючи нинішню складну ситуацію в Україні.

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