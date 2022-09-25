"Патово-суїциїдальна ситуація": експерт розповів про стан окупантів на правому березі Херсонщини

Російські війська на правому березі Херсонської області на сьогодні є заблокованими. У них великі проблеми з логістикою та забезпеченням передових підрозділів.

Проте окупанти намагатимуться утриматися на цій території фактично до свого повного знищення.

Таку думку в ефірі ТСН висловив військовий експерт Олександр Коваленко.

"Щодо Херсонської області, то росіяни на сьогодні перебувають на правому березі в патовій ситуації. Я би навіть назвав цю ситуацію патово-суїциїдальною. Тому що вони самі дуже добре розуміють, що вони там заблоковані", – повідомив експерт.

За його даними, водночас все російське командування робить усе, щоб продовжувати утримувати хоча б якийсь контингент на правому березі.

"Тому вони навіть забезпечують на сьогодні постачання через залізничний Антонівський міст паливно-мастильних матеріалів. Вони налагодили там перекидання, імітацію трубопроводу, через який вони намагаються це постачання відновити. Вони намагаються відновити Новокаховський міст – також, щоб використовувати його для транспортування сил та засобів саме з лівого на правий берег", – розповів Коваленко.

Він зазначив, що в російських загарбників великі проблеми саме з логістикою, з забезпеченням передових підрозділів.

"Вирішити вони їх насправді не зможуть. В них немає на це ресурсу, вони технічно та технологічно до цього не готові. Але вони будуть намагатись утриматися на цій території фактично до свого повного знищення", – прогнозує військовий експерт.

Нагадаємо, 25 вересни в окупованому Херсоні пролунали вибухи, а в районі антонівського мосту було видно дим.

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