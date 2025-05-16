Патріарх РПЦ Кирило носить вкрадений в Україні артефакт: що розповів власник

© ТСН

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Кілька днів тому очільник РПЦ Кирило на одній із публічних зустрічей з’явився у панагії, яка могла належати київському митрополиту Володимиру.

Про карколомну історію дорогоцінної речі, що була викрадена в Києві, а знайшлася у Москві у сюжеті кореспондентки ТСН Неллі Ковальської.

Митрополит Олександр досі не може оговтатися від здивування.

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«Фотографію я побачив днів три певно назад, коли в новинах проскочила новина про нагородження сербським президентом», — каже він.

Владика каже про цю картинку. Звичайна протокольна зустріч керманича російської церкви. Вона не вартувала б уваги, якби не артефакт — на грудях росіянина. Це — коштовна золота панагія, прикрашена рубінами, як дві краплі води схожа на ту, що майже двадцять років тому носив київський митрополит Володимир.

«Є чітка ймовірність, що це та панагія, яка належала митрополиту Володимиру, дісталася мені і була викрадена в мене», — каже він.

Митрополит Олександр / © ТСН

Панагія — такий собі знак митрополичої влади, що архієреї носять разом з хрестом або замість нього. В кожного церковного високопосадовця таких, як правило — ціла колекція: їх дарують одне одному та замовляють у найкращих майстрів.

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Митрополит Олександр показує панагії, що належали київському митрополиту Володимиру. І той — заповів їх Драбинку, який згодом створив музей, де всі ці речі експонуються. Та, яку побачили на грудях Кирила, ймовірно — теж була частиною цієї колекції: свого часу Володимиру її подарував Павло Лебідь, скандальний намісник Лаври. Тож, як вона могла опинитися в Москві? У 2016 році будинок Митрополита Олександра пограбували. З хати тоді винесли сейф, у якому зберігалися найкоштовніші речі зі спадку Володимира — близько 70 предметів, серед яких — та сама панагія.

У 2017 прокурор Київщини звітує про спецоперацію у одному зі столичних готелів. Викрадене намагався продати один зі священиків РПЦ. «Товар» в нього вилучили — з 70 речей тоді вдалося повернути двадцять, найкоштовніше — безслідно зникло.

Головний фігурант справи кілька років тому помер. Інші — втекли до Росії. Сліди дорогоцінних артефактів — загубилися остаточно. Аж поки панагію, як дві краплі води схожу на крадену не побачили на шиї в російського патріарха.

«Слідчі мені говорили, що речі, котрі були викрадені — вони знаходяться за кордоном, а саме в Росії, тобто, перекупи, можливо, могли придбати цю панагію у злодіїв, а потім запропонувати комусь з єпископів, який міг подарувати її патріарху Кирилу, тим більше, що її собівартість, ціна, як раз підходить для такого подарунку. В той час на 2007-2008 рік це — від 15 тисяч доларів», — каже митрополит.

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Чи могли бути копії в цієї панагії? Митрополит Олександр каже -

її виготовив лаврський майстер, який працював на митрополита Павла. Втім, ймовірність, що Павло — презентував однакові прикраси і київському, і московському предстоятелям — на думку Драбинко, мізерна. На питання, чи свідомо Кирило вдягнув на себе крадену в Україні річ, український митрополит московського патріарха по-християнські виправдовує: «Я думаю, він не знав, коли її вдягав… так, вона дуже гарна, вона цінна, але те, що вона можливо крадена — я думаю, він цього не знав. В нього і так руки в крові по лікоть, щоби говорити про те, що він злодій».

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