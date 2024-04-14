Patriot можуть бути в Україні за тижні: Кулеба зізнався, що говорить партнерам за зачиненими дверима

Якби країни, на території яких розташовані американські батареї Patriot, висловили готовність передати їх Україні, вони були б на озброєнні ЗСУ за лічені тижні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі ТСН.Тиждень.

За його словами, тема ППО для України - найгарячіша від початку повномасштабного вторгнення, і президент Зеленський поставив завдання на всіх рівнях “пробивати” Patriot для захисту неба.

“Усі батареї Patriot залежать від рішення США. Це американська система. Ми достеменно знаємо, де і що знаходиться. Вже йдуть активні переговори по 2 батареях Patriot і по одній батареї SAMP-T. І якби зараз була готовність країн, де вони розташовані, їх нам передати, то це було б питання тижнів”, - наголосив він.

Дмитро Кулеба зізнався, що у розмовах із західними партнерами висловлює згоду, на всі умови, які дозволять захистити небо над Україною від російських атак.

“Коли ми сидимо за зачиненими дверима то я всім партнерам кажу: "Дорогі мої, що завгодно — хочете в оренду, давайте в оренду. Хочете, щоб він [Patriot] прикривав ваш кордон, давайте так, але дайте”, - пояснив міністр.

Кулеба зазначив, що “бунт” Європарламенту, який відмовився фінансувати Раду ЄС, поки країни Євросоюзу не дадуть Україні додаткових систем Patriot, був “заслугою” активної роботи української команди.

“Це ми розбудили усі політичні сили [в Європарламенті]. Ми підняли таку хвилю, люди ж читають газети. Вони бачать, що відбувається, вони бачать, що просить Україна і вони думають, а що я можу зробити, щоб допомогти Україні. Ще 3 тижні тому ніхто крім України не говорив, що нам потрібні нові системи. Ми кудись кричали, і це все розчинялося в повітрі”, - наголосив він.

Нагадаємо, 11 квітня Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Patriot.

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