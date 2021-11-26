Патруль техогляду вийшов на українські дороги: як це працює і чи весь транспорт зупинятимуть

Патруль техогляду вийшов на українські дороги: як це працює і чи весь транспорт зупинятимуть

Патрульні перевірятимуть лише комерційний транспорт.

На українські дороги повернулися перевірки технічного стану автомобілів. Патрульні за допомогою спеціальних автомобільних станцій штрафуватимуть водіїв, автомобілі яких занадто димлять чи затоновані.

Про те, як це працює і чи весь транспорт зупинятимуть - йдеться в сюжеті ТСН.

Такі діагностичні станції працюють на українських дорогах уже зо два тижні.

"Наявні прилади для визначення світлопропускання скла, для визначення залишкової висоти малюнка протектора, газоаналізатор, який призначений для виміру шкідливих речовин у відпрацьованих газах", - розповідає заступник керівника відділу безпеки дорожнього руху Анатолій Нагірний.

А ще є прилад для визначення параметрів світла фар та люфту керма та шумомір. Але от водіям легкових автомобілів можна зітхнути з полегшенням - патрульні перевірятимуть лише комерційний транспорт.

Новини України: на українські дороги повертаються перевірки технічного стану автомобілів

"Це може бути перевезення вантажів, перевезення пасажирів, або надання послуг таксі. Саме ці транспортні засоби є суб'єктами проведення технічного контролю", - наголошує начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Нині такі пересувні станції є у всіх регіонах України - патрульні не обов'язково будуть полювати на порушників з узбіччя - можуть зупиняти просто в русі.

Патрульні кажуть: водій після штрафу має усунути недоліки, бо, якщо його впродовж року зупинять за це саме порушення вдруге, кермувальник може і взагалі на пів року зостатися без посвідчення водія

Нагадаємо:

Від 26 листопада на дорогах України збільшиться кількість камер автофіксації порушень ПДР. Ще 10 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацюють на дорогах Запоріжжя, Львова, Тернополя, Донецької, Миколаївської, Рівненської та Харківської областей. Загалом у 24 містах та 15 областях працюватимуть уже 246 приладів автоматичної фіксації порушень ПДР.

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