Патрульна – з переломами кісток обличчя у лікарні: що нового відомо про стрілянину у Дніпрі

Свідки розповіли, що після удару чоловіка з авто патрульна на деякий час знепритомніла.

Патрульного, який застрелив чоловіка в Дніпрі, затримали, але підозру досі не оголосили. Його напарниця – в лікарні з переломами. Державне бюро розслідувань вивчає інцидент. Водночас патрульна поліція оприлюднила відео з бодикамер поліцейських.

Більше про інцидент – дивіться в сюжеті ТСН.

На відео, знятому сином загиблого, видно, як чоловік перекидає патрульного і йде до його напарниці. Коп дістає табельну зброю та стріляє в нападника. А на кадрах з бодикамер поліцейської видно, що постріли лунають після того, як вона падає на землю непритомна після удару чоловіка їй у голову. Чоловік від поранень загинув на місці. Все сталося на жвавому проспекті у вівторок ввечері на очах у численних свідків.

"Ми звикли до вибухів, тому не перелякалися. Чоловік сказав: пістолет, але вже пізно було лякатися. Крик жінки та стрілянина", – розповіла продавчиня, яка стала очевидицею конфлікту.

Камери відеоспостереження зафіксували, як "Ягуар" порушує правила дорожнього руху – повертає ліворуч з правої смуги. Видно, що за кермом сидить чоловік. Поруч, на пасажирському сидінні, – жінка. Патрульні, що їхали позаду, в гучномовець наказали авто зупинитися, але легковик помчав геть. Коли машину вдалося зупинити, за кермом уже сиділа жінка. Документи вона не хоче показати, натомість сперечається з патрульними. Долучається й чоловік. Нецензурно лається та ображає патрульних. Врешті наказує своїй подрузі їхати геть. Жінка, що опинилася на водійському сидінні, – подруга батька дітей.

Тоді починається штовханина. Жінку врешті витягують з авто. Чоловік виходить з авто і починає битися з поліцейськими. Ті спочатку бризкають газовим балончиком. Видно, як чоловік застосовує бойовий прийом до поліцейського і повертається до його напарниці. На відео видно: патрульна лежить на землі нерухомо.

Свідки розповідають: після удару чоловіка з авто вона на деякий час знепритомніла. Її шпиталізували з переломами кісток обличчя.

У прокураторі повідомили, що зареєстровано кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень. Нині прокуратура та ДБР зʼясовують усі обставини інциденту. В державному бюро розслідувань одразу повідомили: чоловік, в якого стріляв патрульний, мав усі ознаки алкогольного сп’яніння. Хто був за кермом – він чи жінка, і чи не помінялися вони місцями в останній момент – нині з’ясовують експерти та слідчі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН.19:30 - підсумковий вечірній випуск новин за 30 серпня 2023

Олександр Савенко, заступник прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури, розповів, що попередньо за кермом була водійка.

"Знову ж таки, всі точні обставини, всі точні події будуть встановлені під час слідства. Правомірність, порядок, весь алгоритм їхніх дій – це і буде предметом дослідження цього кримінального провадження", – наголосив він.

В патрульній поліції утримуються від коментарів, проте запевняють: сприяють слідству.

"Він міг використовувати вогнепальну зброю виключно, коли це загрожувало життю і здоровʼю громадян, оточуючих тощо. Тобто якщо він, наприклад, бачив, що нападник у його напарниці діставав пістолет, наприклад, табельний, або він її вбивав, душив, ламав їй шию", – розповів адвокат Станіслав Ліфлянчик.

Чоловік, що напав на копів, не дожив кількох днів до свого тридцятидев’ятиріччя. Він займався торгівлею та мав бізнес із поховань. Якщо провину патрульного, який стріляв, доведуть, йому загрожуватиме до 15 років увʼязнення.

Нагадаємо, поліція показала відео з бодикамер, як все відбувалося, коли поліцейський у Дніпрі застрелив чоловіка.

Сайт ТСН.ua зібрав усе, що відомо про подію та учасників.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.