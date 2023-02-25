Печиво по 400 і 600 гривень за кіло: міськрада на Рівненщині своїми закупами здивувала навіть прокуратуру

Прокуратура та поліція взялася за міську раду на Рівненщині, яка утридорога закупила новорічні солодощі для дітей, чиї батьки в ЗСУ, йдеться в ТСН.

У магазинах Острога немає печива за цінами, за якими їх нібито закупила міськрада, тож цим зацікавилась прокуратура. “Серед іншого є печиво “Наполеон” по 400 грн за кілограм та печиво “Котигорошко” по 600 грн за кілограм”, - кажуть у прокуратурі.

Мова про нещодавні закупівлі, коли купували новорічні солодощі дітям, батьки яких боронять Україну. “Вартість однієї із закупівель 98 тисяч гривень, закупили за нього 220 кілограм печива. Тобто в середньому вартість 445 гривень за один кілограм”, - додають у прокуратурі.

До магазину, де здійснювались закупи, печива «Напалеону» два різновиди, але жодного за 400 гривень. “Це звичайне - 101 гривня коштує кілограм. І 120 гривень кілограм іншого”, - кажуть в магазині.

Відтак в магазині в 4 рази дешевше, аніж в документах. Найдорожчого ж печива з переліку - по 600 гривень за кілограм - уже немає. Раніше коштувало - 40 гривень пакунок з 100 грам. Але твердять тут жодних оборудок, просто саме того - новорічного - печива вже немає. “Різноманітне печиво буває, воно було розмальоване, прикрашене, розфарбоване. Якщо упаковане по 100, по 200 грам, якщо вимір одиниці в кілограмах переводиш, то так воно виходить”, - переконують в закладі.

Окрім печива формували у подарунок ще й цукерки, та виявилось, що до таких пакунків і печиво вкладали інше. “Якщо є якась там недбалість, або в спішці, людську помилку ніхто не відміняв, всі ми живі люди”, - зазначає заступниця міського голови Ольга Логвін, яка причетна до закупівель.

Вона стверджує, це лише в документах така ціна, а насправді печиво було дешевше. “Кінець року, в нас завантаження в бухгалтерії, всі на кінцеву суму подивилися, а підприємець замість упаковок вказав кілограми”, - пояснює вона.

Що не сходиться в документації, кажуть у міськраді, самі з’ясовують. Водночас й інші закупівлі міськради у «Прозоро» викликають питання. Зокрема сміттєві пакети за 90 тисяч гривень - по 250 гривень за штуку. Чи закупівля корзин ритуальних, живих квітів по 2 з половиною тисячі гривень. Така ціна й справді може бути, кажуть у магазині. Але до прикладу у Радивилівській міськраді, що теж на Рівненщині, в середньому ритуальні квіти - трохи більше ніж 500 грн, а в Демидівці - 640. Чому така різниця - пояснити в Острозі не можуть.

Наразі провадження відкрите лише по солодощам. Якщо доведуть зловживання, винним загрожує до 8 років за гратами. Крім того, кажуть в прокуратурі, можливо розірвання договорів і повернення надміру витрачених коштів.

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