Педагог у ТЦК відмовився отримувати повістку: суд ухвалив несподіване рішення

Лисянський районний суд Черкаської області 9 грудня 2025 року виніс вирок у кримінальному провадженні щодо працівника Лисянського професійного аграрного ліцею, який обвинувачувався за ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Його відправили на виправні роботи.

Відмова від повістки та неявка

Обвинувачений був визнаний військово-лікарською комісією придатним до служби 30 травня 2024 року.

Суд встановив, що цього ж дня у приміщенні ТЦК йому було запропоновано отримати повістку на призов по мобілізації на 05:00 06 червня 2024 року.

«Але останній від отримання та підпису повістки відмовився», — йдеться у матеріалах справи.

Незважаючи на належне повідомлення про призов та його наслідки, чоловік, діючи умисно, без поважних причин не прибув у визначений час та дату до ТЦК, чим ухилився від призову на військову службу в особливий період.

Позиція обвинуваченого

Чоловік у судовому засіданні вину визнав повністю та щиро розкаявся. Він пояснив, що раніше був обмежено придатним, а до ТЦК з’явився для поновлення облікових документів, щоб влаштуватися на роботу, а взамін отримав «бойову повістку». На виклик він не з’явився через стан здоров’я та оскільки, на його думку, мав право на відстрочку.

Що вирішив суд

Суд взяв до уваги низку пом’якшувальних обставин, зокрема: щире каяття, позитивну характеристику, стан здоров’я (вроджена вада серця) та, що важливо, наявність у нього на час винесення вироку відстрочки від призову до 31 серпня 2026 року як педагогічного працівника.

Суд посилається на позицію Верховного Суду: «Ймовірна наявність у обвинуваченого нереалізованого права на відстрочку на час вчинення кримінального правопорушення… не перешкоджає притягненню останнього до кримінальної відповідальності», але це враховується при призначенні покарання.

Лисянський районний суд ухвалив:

Визнати винним підсудного у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 КК України .

Призначити покарання з урахуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді двох років виправних робіт з відрахуванням в дохід держави двадцяти відсотків його заробітку.

Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів.