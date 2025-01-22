"Пекельна дорога" біля Часового Яру: військові розповіли, що там насправді відбувається

Росіяни з різних видів озброєння знищують місто Часів Яр на Донеччині. Яка там ситуація зараз?

Біля Часового Яру на Донеччині ворог нищить усі села і під`їзні дороги довкола. Сапери 24-ї окремої механізованоі бригади під вибухи ворожих снарядів намагаються розчистити сільську дорогу для проїзду від розкиданих боєприпасів, якими окупанти засівають усе довкола. Ця робота дає змогу проїхати як військовим, так і небагатьом цивільним, які ще залишаються поблизу міста.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

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Росіяни знищують Часів Яр

Біля Часового Яру все довкола розбито КАБами, артилерією і FPV-дронами. Цілих будинків на вулиці не залишилося. Вирвами пошматовані усі дороги.

Армійські сапери, поки небо відносно чисте від ворожих БПЛА, розчищають сільську дорогу.

"Ми зібрали снаряди, які валялись по дорозі. Це щоб могли люди поїхати", - кажуть військові.

Згорілі снаряди зносять до ями на узбіччі. Їх не можна перевозити, бо вже споряджені. Та й автомобілю буде важко заїхати бо усюди висять ворожі дрони. Час до часу у полях довкола рвуться ворожі снаряди тому працювати треба швидко.

Сапери закладають заряди і перекривають дорогу з обох сторін, аби не наразити на небезпеку випадкових людей і підривають.

Сапери працюють і на нулі, і на другій лінії. Потрібно мінувати ділянки перед ворогом і розчищати дороги для проїзду своїх і постійно обдурювати смерть.

"Налаштовую себе, що рідні вдома чекають, все буде добре. Дуже переживаю за побратимів", - каже військовий.

Сапер біля Часового Яру

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Нагадаємо, воїни ССО показали бій з північнокорейськими солдатами на Курщині.

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