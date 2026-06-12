Пекельна ліквідація: на Київщині гасять гігантську пожежу після атаки РФ (фото, відео)

Масштабний приліт на Київщині: палає близько 2000 «квадратів», рятувальники б'ються з вогнем / © ТСН

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У Київській області триває ліквідація масштабної пожежі, що спалахнула внаслідок ворожого обстрілу.

Про це журналістці Валерії Кобзар з ТСН повідомила керівниця пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

За її словами, вогонь охопив близько 2000 квадратних метрів.

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Пожежа у Київській області після удару РФ (17 фото) © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН © ТСН

До гасіння залучено не лише обласні підрозділи, а й рятувальників Києва та спецтехніку з аеропорту «Бориспіль».

Попри складнощі з підвозом води — рятувальники продовжують боротися з вогнем.

«Дуже велика площа і воду доводиться підвозити за допомогою додаткової техніки», — пояснила Рубан.

За попередніми даними, жертв та потерпілих немає.

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