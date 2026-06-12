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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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799
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Пекельна ліквідація: на Київщині гасять гігантську пожежу після атаки РФ (фото, відео)

Наразі триває ліквідація масштабної пожежі, що виникла внаслідок влучання російського дрона у Бориспільському районі.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Масштабний приліт на Київщині: палає близько 2000 «квадратів», рятувальники б'ються з вогнем

Масштабний приліт на Київщині: палає близько 2000 «квадратів», рятувальники б'ються з вогнем / © ТСН

У Київській області триває ліквідація масштабної пожежі, що спалахнула внаслідок ворожого обстрілу.

Про це журналістці Валерії Кобзар з ТСН повідомила керівниця пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

За її словами, вогонь охопив близько 2000 квадратних метрів.

Пожежа у Київській області після удару РФ (17 фото)

Удар по Київщні 11 червня_16 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_15 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_14 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_13 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_12 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_12 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_10 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_11 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_9 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_8 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_7 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_5 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_1 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_6 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_4 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_3 / © ТСН

© ТСН

Удар по Київщні 11 червня_2 / © ТСН

© ТСН

До гасіння залучено не лише обласні підрозділи, а й рятувальників Києва та спецтехніку з аеропорту «Бориспіль».

Попри складнощі з підвозом води — рятувальники продовжують боротися з вогнем.

«Дуже велика площа і воду доводиться підвозити за допомогою додаткової техніки», — пояснила Рубан.

За попередніми даними, жертв та потерпілих немає.

Нагадаємо, що російські окупанти влаштували справжнє криваве «сафарі» на мирних жителів за допомогою FPV-дронів — історії постраждалих із Нікополя та Краматорська.

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Дата публікації
Кількість переглядів
799
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