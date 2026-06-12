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Пекельна ліквідація: на Київщині гасять гігантську пожежу після атаки РФ (фото, відео)
Наразі триває ліквідація масштабної пожежі, що виникла внаслідок влучання російського дрона у Бориспільському районі.
У Київській області триває ліквідація масштабної пожежі, що спалахнула внаслідок ворожого обстрілу.
Про це журналістці Валерії Кобзар з ТСН повідомила керівниця пресслужби ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
За її словами, вогонь охопив близько 2000 квадратних метрів.
Пожежа у Київській області після удару РФ (17 фото)
До гасіння залучено не лише обласні підрозділи, а й рятувальників Києва та спецтехніку з аеропорту «Бориспіль».
Попри складнощі з підвозом води — рятувальники продовжують боротися з вогнем.
«Дуже велика площа і воду доводиться підвозити за допомогою додаткової техніки», — пояснила Рубан.
За попередніми даними, жертв та потерпілих немає.
Нагадаємо, що російські окупанти влаштували справжнє криваве «сафарі» на мирних жителів за допомогою FPV-дронів — історії постраждалих із Нікополя та Краматорська.