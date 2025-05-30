Пекельна ніч у Харкові: що відомо про наслідки "прильотів" та постраждалих (фото, відео)

Наслідки атаки на Харків / © Ігор Терехов, мер Харкова

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Російські терористи вдарили по Харкову безпілотниками. Цілили по транспортній інфраструктурі — палало тролейбусне депо.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Юлії Бойко.

Близько третьої ранку Харків атакували БпЛА "Герань-2". Один із головних ударів припав по територію транспортного комунального підприємства. Атака тривала менше 20 хвилин, але наслідки серйозні: знищена інфраструктура, зруйновані маршрути, налякані мешканці.

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Мішенню стало тролейбусне депо, яке щоранку випускає транспорт на всі напрямки Харкова.

"Такий наліт на тролейбусне депо. Це зроблено для того, щоб тролейбуси не виходили на маршрути, щоб не працював громадський транспорт. Але я впевнений, що завдяки роботі наших комунальних підприємств це нашому ворогу не вдасться. Ми зробили таким чином, що мешканці міста Харкова не будуть бачити проблеми щодо запуску тролейбусів та автобусів, громадський транспорт буде працювати за розкладом", — каже міський голова Харкова Ігор Терехов.

Наслідки атаки по Харкову / © ТСН

На момент удару в депо перебувало щонайменше семеро працівників. Багато тролейбусів стояли в ремонтних блоках.

"В той час, коли прилетіло, виконувалися роботи. Конкретно цей тролейбус стояв на підзарядці, він заряджався, щоб вранці виїхати на зміну. Тут були люди, які працювали вночі, виконували ремонти. Було близько 6-7 осіб. У майстра дільниці нічної зміни гостра реакція на стрес", — каже Олексій Іліметов, перший заступник директора тролейбусного депо.

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Ще дві жінки звернулись до медиків через сильний стрес. Ударною хвилею пошкоджено кілька житлових будинків, розташованих поруч із депо. Мешканці розповідають — прокинулись від потужних вибухів, ховалися в коридорах і ванних кімнатах. Не вперше цей район опиняється під ворожим прицілом.

І поки харків’яни оговтуються від нічного удару, на місці атаки працюють рятувальники та комунальні служби.

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