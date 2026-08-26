"Пекельні санкції" проти Росії можуть ухвалити вже у вересні: у США назвали умову

США та РФ / © ТСН

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Сенатор-демократ від штату Коннектикут (США) Річард Блюменталь сподівається, що Конгрес швидко схвалить «пекельні санкції» проти російської нафти, газу та тіньового флоту.

Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондентка ТСН Олена Чернякова.

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Коли чекати на ухвалення «пекельних санкцій» проти РФ

Сенатор Річард Блюменталь висловив сподівання, що Палата представників схвалить законопроєкт про «пекельні санкції» вже у вересні. На його думку, робота над документом просуватиметься швидко.

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Така впевненість пояснюється тим, що нові мита спрямовані проти п’яти найбільших покупців російських нафти й газу. При цьому в документі прописані винятки за обсягами закупівель, які захистять європейські країни від додаткових тарифів, але водночас жорстко вдарять по тих, хто обходить санкції.

«Він передбачає жорсткі заходи проти тіньового флоту. У ньому є багато положень, які мало обговорювалися публічно, але є важливими для цього законопроєкту. Тому я сподіваюся, що саме ця версія, цей законопроєкт буде ухвалений, і я дуже сподіваюся, що це станеться у вересні, адже американські виборці мають вимагати від своїх кандидатів до Конгресу відповіді на питання: „Як ви голосуєте щодо України?“, — наголосив сенатор.

Окрім цього, Річард Блюменталь порадив українському лідеру звернутися безпосередньо до Палати представників для прискорення розгляду документа — за аналогією з тим, як це успішно працювало під час проходження законопроєкту в Сенаті.

«Я сподіваюся, що він поспілкується з членами Палати представників, ключовими лідерами та іншими. Можливо, це буде не у Вашингтоні й не з усіма членами Палати, але я вважаю, що він може вплинути на ситуацію так само, як це було під час розгляду законопроєкту в Сенаті. І його ентузіазм заразливий. Він дуже сильний перемовник і захисник своїх інтересів», — резюмував сенатор.

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«Пекельні санкції» проти РФ — останні новини

Нагадаємо, 7 серпня Сенат США переважною більшістю підтримав законопроєкт про запровадження масштабних санкцій проти Росії та Ірану. Раніше його розробляв та активно підтримував колишній сенатор Ліндсі Грем, який помер 11 липня у Вашингтоні.

Проте попереду голосування у Палаті представників. Раніше повідомлялося, що частина конгресменів побоюється, що через нові мита зростуть ціни в США, а це ризиковано для республіканців, які ледь тримають більшість у Конгресі.

Раніше Сенат США 86 голосами проти 12 підтримав процедурне рішення, необхідне для подальшого розгляду двопартійного законопроєкту про санкції проти Росії та Ірану.

Згодом Дональд Трамп запропонував розширити законопроєкт про санкції проти Росії, але його ініціатива може посилити суперечки в Конгресі та відтермінувати ухвалення документа.

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