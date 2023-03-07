Пекін-Москва-Мінськ: про що насправді свідчать випади Лукашенка та нові заяви Китаю

Сюди ще можна віднести й Тегеран із його збройною підтримкою російської війни проти України. Проте зараз Іран займає радше вичікувальну позицію, не постачаючи більше Росії свої "шахеди", надто - балістичні ракети.

Поки в Києві була ще ніч, у вівторок, 7 березня, новий міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган несподівано порівняв збройну допомогу Тайваню з боку США із можливою аналогічною допомогою Росії з боку Китаю. Це нова й досить тривожна для України заява Пекіна, з якої можна зробити висновок, що, маніпулюючи війною Росії проти України, Китай намагається вирішити свої питання щодо Тайваню. Нагадаємо, що Сі Цзіньпін не виключає силового варіанту щодо островів.

"Чому США просять Китай не надавати зброю Росії, в той час як самі продовжують продавати зброю Тайваню?" - заявив Цінь Ган.

Треба розуміти ще й контекст сказаного новоспеченим очільником МЗС Китаю, який донедавна був послом Китаю в США. Це була його перша пресконференція на посаді, де він заявив, що конфронтація зі США неминуча, якщо Вашингтон не змінить свій курс, погрожуючи катастрофічними наслідками.

"Якщо США не натиснуть на гальма, а продовжуватимуть прискорений рух неправильним шляхом, ніякі огорожі не зможуть запобігти сходженню з рейок, і, безумовно, виникне конфлікт і конфронтація", - сказав Цінь.

Щодо війни Росії проти України, голова китайського МЗС заявив, що "українським конфліктом управляє невидима рука". Йому миттєво підіграли в Кремлі. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков сказав, що "ця невидима рука - це рука США".

Після оприлюднення Пекіном "мирного плану" щодо України, а в Китаї російську війну продовжують вперто називати "внутрішньою українською кризою", ще й на тлі офіційних заяв США щодо ризику початку постачань Китаєм зброї Росії, всі українські експерти й дипломати так чи інакше доводили, що це невигідно Пекіну на тлі його колосальної залежності від західних інвестицій та величезного товарообігу зі США та ЄС на більш ніж $1,3 трлн.

Проте, якщо керуватися логікою, Росії теж була не вигідна велика війна проти України в Європі. Але Путін її розпочав. Тому, можливо, ми помиляємося, коли говоримо про справжні мотиви автократичних та диктаторських режимів? На думку канцлера Німеччини Олафа Шольца, Китай не постачатиме зброю Росії для її війни проти України. Мовляв, Пекін надав відповідні гарантії.

"Я думаю, це мало б наслідки (санкції проти Китаю - ред.). Але зараз ми перебуваємо на етапі, коли чітко даємо зрозуміти, що цього не повинно статися, і я відносно оптимістично налаштований, що ми досягнемо успіху, але нам треба бути дуже обережними", - вважає Олаф Шольц.

Те саме раніше говорив й очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель. "Тим не менше, ми маємо залишатися пильними", - додав Боррель.

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко, який минулого тижня побував у Пекіні, де три години особисто говорив із Сі Цзіньпіном, підтримавши "мирний план" Китаю по Україні, теж у вівторок, 7 березня, несподівано вийшов на публіку із дуже образливими заявами на адресу України та особисто президента Володимира Зеленського.

По-перше, він обізвав президента Зеленського "гн*дою", згадавши про якийсь пакет про ненапад на Україну з боку Білорусі, який йому начебто пропонували укласти в Києві за посередництва ООН, а також кинув якийсь виклик незрозуміло кому та чому.

По-друге, Лукашенко заявив, що за допомогою "Бога й дива", в Білорусі начебто затримали понад 20 осіб, які нібито причетні до вибуху російського розвідувального літака А-50 на військовому аеродромі "Мачулищі".

Тобто, зі слів білоруського диктатора можна зробити висновок, що щось таки сталося з російським літаком на білоруському військовому аеродромі. Проте, заяви Лукашенка не більше, ніж інформаційний шум, бо робляться лише для однієї особи – Путіна. Мета Кремля – залишати сили оборони України в постійній напрузі, очікуючи удару з білоруської території. Куди цікавіша саме позиція Пекіна.

"Чи війна в Україні переросте у третю світову? Коротка відповідь: ні, якщо Китай не надасть військову підтримку Росії…Це зробило б ситуацію набагато гіршою, ніж епоха холодної війни, коли США та СРСР уникали будь-якої прямої конфронтації". Саме з цієї тези починається стаття у Financial Times під назвою "Затиснутий між Росією та Заходом, Китай тисне на Україну".

Дійсно, наприкінці минулого року Китай та Індія дали Путіну чітко зрозуміти, що виступають категорично проти використання будь-якої ядерної зброї у його великій війні проти України. Проте, чи почули це в Кремлі? Вочевидь - ні. Росія призупинила свою участь, а фактично вийшла, із договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, тобто ядерних. Тому в світі більше немає механізмів контролю за нарощуванням ядерних потенціалів.

Добре, якщо припустити, що Путін дійсно почув думку Китаю та Індії щодо ядерної зброї, де гарантія, що "проросійський нейтралітет" саме Пекіна не зміниться, й на полі бою в Україні ми не побачимо китайську зброю? В такому разі Захід обіцяє рішучі санкції проти Китаю. Проте, чи зупинили такі самі санкції Путіна?

В інтерв’ю ТСН.ua посол України в Японії Сергій Корсунський зазначав, що Україні було б вигідне зближення США та Китаю, яке б грало на послаблення Росії. Проте, поки що, такого зближення й на обрії немає. Натомість, у війні Росії проти України Пекін звинувачує саме США, прямо говорячи, що під час врегулювання цієї "кризи" мають бути враховані безпекові інтереси "всіх учасників". Перекладаючи з китайської дипломатичної мови на українську, - це врахування ультиматумів Путіна, висловлених ще восени 2021 року, коли в Москві кричали на адресу НАТО "збирати манатки й забиратися до кордонів 1997 року".

З аналізу статей у західній пресі та аналітичних центрах, які проаналізував ТСН.ua, є кілька висновків щодо можливої мети виходу Китаю на геополітичну арену зі своїми планами щодо України та доволі войовничими заявами в бік США й Заходу.

Перший. У Пекіні можуть розуміти, щойно Захід розправиться з Росією, тобто після остаточної перемоги України, США одразу ж візьмуться за Китай. Тому Пекін дійсно може піти на радикальний крок: почати постачання зброї Росії, але приховано через треті країни, такі як Північна Корея та Іран.

Другий. "Мирний план" Китаю насправді не про Україну, а про Тайвань. Тому програш Росії у війні проти України в Пекіні можуть розглядати й як можливий програш Китаю у військовому протистоянні зі США та іншими союзниками за Тайвань. Тим паче, що за даними ЦРУ, Сі Цзіньпін вже дав вказівку китайським військовим бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Третій. Найближчі радники Сі Цзіньпіна можуть переконувати, що, якщо Пекін не дозволить Москві програти війну, Захід підштовхне Україну до мирного врегулювання на умовах, прийнятних для Росії.