Пекін програє війну за Тайвань: дипломат – про ймовірний конфлікт США та Японії проти Китаю

За його словами, Китай будував свою армію на прикладі російської і тепер бачить недоліки.

В ізраїльському виданні був опублікований матеріал, що у разі можливості військового протистояння за Тайвань Китай програє. На думку аналітиків, Японія візьме участь у військовому протистоянні на боці Сполучених Штатів. США і Японія зазнають великих втрат, але все ж таки Китай програє.

Наскільки реалістичним виглядає такий сценарій і що з цього приводу думають у Пекіні, розповів посол України в Японії Сергій Корсунський в інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, Китай будував свою армію на прикладі російської і тепер бачить недоліки.

"Я думаю, що в Пекіні чітко усвідомлюють, що коли свого часу В’єтнам вторгся у Камбоджу, армія Китаю не воювала. Вони розуміють, що з тих пір Китай дуже багато чого копіював з армії Росії — батальйонно-технічні групи, види озброєння, різні навчання. Бо в Китаї було чітке розуміння того, що Росія має потужну армію і дуже сильну військову науку. Сьогодні вони побачили, що ми спалили неймовірну кількість їхньої техніки і майже 150 тисяч особового складу, що армія, яка донедавна в певних рейтингах називалася "другою армією світу", виявилася не лише не "другою", а й взагалі не армією", — каже Корсунський.

На думку дипломата, у Пекіні зараз роздумують над питанням: за якою моделлю треба будувати армію.

"Україна ще до другої стадії агресії Росії переходила на стандарти НАТО. Вони стосуються абсолютно всього: постачання, логістики, управління, системи озброєння, формування частин та ін. З’ясувалося, що ті стандарти і та зброя працюють", — зазначив посол.

Він припустив, що перевага зброї зразка НАТО непокоїть КНР. І тому Китай і сказав, що планує збільшити кількість ядерної зброї і заявив, що треба готуватися до війни. Китайська армія проводить нескінченні навчання, в тому числі у Тайванській затоці.

Також читайте Китай провів військові навчання зі стрільбами біля берегів Тайваню через “провокацію” США

"Це все невипадково, бо китайці дуже стурбовані тим, що Тайвань — сильний супротивник. Люди там вмотивовані, добре озброєні надсучасною зброєю. І те, що відбувається в Росії, звичайно їх турбує. Ці навчання показали перевагу союзників США та Японії. Я думаю, що це дуже непокоїть Китай і вони зараз будуть дивитися на те, скільки помилок вони зробили і остаточно намагатися збагнути, в чому все-таки помилка — російська концепція правильна і зможе призвести до перемоги чи треба шукати інші варіанти? З моєї точки зору, цей процес однозначно буде відбуватися", — підсумував Сергій Корсунський.

Раніше Корсунський пояснив, чому "мирний план" Китаю до України не має відношення. Також він розповів, що офіційно на рівні уряду Японія закликає Росію повернути їй свої північні території.

Китай може напасти на Тайвань: що відомо

Міністр закордонних справ Тайваню заявив, що Китай вторгнеться на острів у 2027 році.

Президентка Тайваню восени минулого року заявляла, що вторгнення Китаю на Тайвань може статися вже найближчим часом. Вона зізналася, що вивчає досвід України.

Також Тайбей попередив, що Китай вивчає досвід війни в Україні, розпочатої Росією, для розроблення власної стратегії проти Тайваню.

Водночас Джо Байден наголошвавє, що США захищатимуть острів Тайвань у разі китайського вторгнення.

Читайте також: