Пекло на півдні: все, що відомо про рекордну за тривалістю атаку на Херсон

Російські окупанти продовжують тероризувати український Херсон. Увечері 26 грудня рашисти понад 2 години обстрілювали місто з усього, що мали. А близько 6 вечора атакували переповнений цивільними залізничний вокзал міста. З його перону саме відбував евакуаційний потяг до Києва. Є загиблий та поранені.

Останню інформацію про жахливу терористичну атаку росіян та нічну масовану атаку “Шахедами” на південь розповів в в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналіст Артем Зябкін.

Ворожа атака на Херсон

18:44, 26 грудня. Центр Херсона. Ворог впродовж 2 годин безжально бомбить місто.

Як пишуть місцеві Telegram-канали, чутно виходи РСЗВ по околицях обласного центру. Рашисти безжально та невибірково атакували місто. Аж раптом з’явилася жахлива звістка — приліт по вокзалу.



А це — перші хвилини після прильоту по вокзалу міста. Кадри, опубліковані Херсонською обласною військовою адміністрацією, приголомшують. Будівля зазнала значних пошкоджень, не вціліла жодна шибка, пероном розкидало шмаття. Таку пронизливу тишу на вокзалі у мить переривають нові рашистські прильоти.



“Залізничний вокзал Херсона у перші хвилини після російського удару. Тут очікували на відправлення евакуаційного потягу більш ніж сотня людей. І їх підступно атакували росіяни”, — написав у своєму Telegram-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Пошкодило і потяг. В одному із вагонів добре видно вибиті вікна.

Рашисти вбили поліцейського

За даними ОВА, від удару по вокзалу загинула одна людина — це поліцейський з Кіровоградщини. Ще кілька людей госпіталізували з пораненнями. Як зазначають у МВС, саме звитяга та професійність правоохоронців дозволила врятувати більше сотні цивільних, які тоді перебували на вокзалі.

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Ворог продовжує тероризувати Херсон

Зранку 27 грудня у Херсонській ОВА дали приголомшливі деталі того, як ворог тероризував Херсон. За добу рашисти здійснили 161 обстріл та випустили 853 снаряди з мінометів, “Градів”, танків та артилерії по області — 90 полетіло в сам Херсон.

Неспокійно було і вночі, бо на південь ринула орда “Шахедів”. У ЗСУ звітують, що відбивали масовану атаку ворога впродовж 7-ми годин. Збили аж 17 дронів у різних областях, утім ворогу вдалося вгатити по Херсону. Наразі 70% міста знеструмлено, кажуть в Херсонській військовій адміністрації.

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Дісталося й Одесі. Над обласним центром збили усі дрони, проте уламки пошкодили приватні будинки у передмісті. Спалахнула пожежа. В одного з будинків вигоріла покрівля. Потрапили уламки і по новобудові — на щастя, її ще не заселили, тому минулося без жертв. У результаті атаки отримав поранення підліток.

Telegram-канал “Одеса. Офіційно”

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У Повітряних силах звітують, що ворог атакував Україну 46 “Шахедами”, 32 з яких вдалося збити силам ППО. А ось унікальні кадри збитого іранського дрона на Вінниччині. У силах оборони вирішили показати їх, щоб вкотре нагадати — не можна нехтувати сигналом повітряної тривоги. Навіть після збиття нашими бійцями дрон залишається небезпечним — він здоровенний, тому при падінні неодмінно спричинить пожежі та руйнування.

Фото: Сили оборони півдня України

Фото: Сили оборони півдня України

Проте є й добра новина — потяг Херсон-Київ, який був підло атакований рашистами, зранку 27 грудня таки прибув до столиці, до того ж чітко за графіком.

Потяги тимчасово не ходитимуть до Херсона

Але в укрзалізниці попередили, що поки потяги до Херсона тимчасово не ходитимуть, натомість зупинятимуться у Миколаєві. Залізничники повернуться до Херсона, щойно це дозволять правоохоронці.



Команда TSN.uaвисловлює співчуття родинам та друзям жертв. Ми впевнені, що ворог отримає сповна за весь жах, що він накоїв в Україні. А нашим силам оборони бажаємо наснаги та вдачі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПЕКЛО НА ПІВДНІ: у Херсоні — БЛЕКАУТ, в Одесі — приліт по новобудові!

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