Пекло на Сумщині: як люди евакуюються під обстрілами і чому дехто категорично не хоче їхати

У селищі Велика Писарівка на Сумщині, яке Росія постійно обстрілює, все ще залишаються люди, які відмовляються від евакуації.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Гущик.

Селище Велика Писарівка лише за 7 км від російського кордону. Воно вщент розбите, а росіяни і далі продовжують його знищувати. Вулиці, де ще два тижні тому вирувало життя - порожні. З п'яти тисяч місцевих тут залишилося - ще з п'ять сотень.

Віктор Васильович каже, що не виїхав, бо доглядає за господарством. У нього є кури, сад, город та одне порося. Чоловік каже - йому 65 років, все життя будував своє помешкання, а тепер росіяни не дають йому спокійно жити.

Віктор Васильович

Пані Надія живе в Писарівці все життя - 70 років. Їхати не хоче, але наполягає син. Поруч знімальна група ТСН помічає собаку Арчі. Його господарі поїхали з першими вибухами авіабомб ще тиждень тому. Вони кажуть - збиралися поспіхом, отже Арчі просто забули і шукають можливість його забрати до себе. ТСН вирішила допомогти тварині.

Арчі

Під час спілкування з місцевими почався обстріл, а тому довелось рятуватись в укритті. Тут Наталія розповідає - під час обстрілу загинув її знайомий, а тому вирішила їхати.

14-річна Олеся, кажуть координатори евакуації, остання дитина, яку вивозять з Писарівки. Втім є села ще ближче, в пʼятикілометровій прикордонній смузі. Всі переправи до них росіяни підірвали, тож дістатися до сіл неможливо. З ними немає зв'язку, немає транспортного сполучення. І скільки людей там залишається - невідомо.

"Точної інформації по людям залишив немає. Близько 500 людей, які відмовляються виїжджати", - каже керівник Охтирського відділення поліції Артур Кряж.

Велика Писарівка

З Писарівки людей евакуюють до Охтирки. Згодом знімальна група ТСН вже вдруге потрапила під обстріл. Під час цього поранило собаку Арчі. Попри це його вдалось евакуювати та повернути господарям.

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Нагадаємо, що під час ракетної атаки по Запоріжжю окупанти вдарили по дамбі ДніпроГЕС.

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