Пекло після паузи: Жданов пояснив, чому РФ масовано вдарила по Дніпру та яке місто може стати наступним

Олег Жданов

Росія зробила тривалу паузу та завдала масованого удару по Україні, влаштувавши справжнє пекло у Дніпрі. Армія РФ за ніч випустила понад 600 безпілотників, 35 крилатих і 12 балістичних ракет по Україні — майже все по обласному центру. Наступної ночі від російської атаки постраждала Одеса, куди ворог спрямував десятки безпілотників.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.ua розповів, чим були особливі атаки, скільки ще дронів і ракет накопичено в Росії, як РФ обирає цілі та яке місто може стати наступним.

Масовані атаки Росії по Україні: це не точкові удари, а терор

За словами військового експерта, масовані атаки Росії по великих містах України мають не військову, а психологічну мету — тиск на населення.

«Ну це не точково, це терор», — каже Олег Жданов.

Він пояснив, що Росія обирає ключові українські міста, які мають стратегічне значення.

«Вони вибирають такі ключові міста, які є опорниками. Дніпро — це ж наш тиловий хаб, Одеса — це ворота нашої країни, торгові ворота», — каже експерт.

Яке місто може стати наступною ціллю

За словами Олега Жданова, наступними під ударами можуть опинитися інші стратегічні міста України. Наприклад, серед потенційних напрямків він назвав Запоріжжя.

«Може бути Запоріжжя, тому що вони дуже сильно прагнуть проломити наш Гуляйпільський напрямок і вийти на Запоріжжя», — пояснив експерт.

Водночас, за його словами, інтенсивність ударів по Києву наразі дещо зменшилася.

«По Києву вони трошки заспокоїлися, тому що на сьогоднішній день ми знаємо, які були руйнування у столиці, ми знаємо, що буде величезна проблема наступної зими. І вони ж це теж знають, у них теж розвідка працює», — каже Олег Жданов.

Чому обстріли можуть стати ще жорсткішими

Експерт вважає, що найближчим часом атаки Росії можуть посилитися. За його словами, головна мета таких ударів — змусити Україну погодитися на припинення війни на умовах Кремля.

Олег Жданов також каже, що Росія намагається максимально посилити тиск на цивільне населення.

«На сьогоднішній день, я думаю, що дедалі будуть жорстокіші обстріли, тому що Російська Федерація потроху починає видихатися. І вони розуміють, що вони довго так не протягнуть. Тому, на їхню думку, тиснути треба набагато сильніше», — сказав він.

Скільки ракет і дронів має Росія

За словами Жданова, Росія продовжує виробляти значну кількість ракет і безпілотників.

«Що стосується боєзапасу, то до 60 ракет вони на місяць можуть виробляти. Різних типів. Так принаймні говорить наша розвідка», — каже він.

Водночас із безпілотниками ситуація ще складніша для нас.

«„Шахедів“ ми знаємо, що до 200 на добу виготовляють. Тож і „Шахедів“, я думаю, у них достатньо на сьогоднішній день, і ракет, на жаль, у них теж може вистачати», — пояснив експерт.

Він додав, що Росія вже має проблеми з носіями ракет і технікою.

«Особливо ракетну компоненту вони вже збирають з того, що є, з того, що може пускати, або з того, що може летіти. Тому такий „вінегрет“ по ракетах завжди», — зазначив Олег Жданов.

Чому атаки тривають навіть попри проблеми з технікою

За словами експерта, навіть обмежені ресурси не зупиняють Росію від масованих атак.

«Вони зміщають акценти на житлові квартали. Чистої води терор. Вони розраховують, що чим більше буде жертв серед мирного населення, що нестерпніші умови будуть для населення, то скоріше ми погодимося на капітуляцію», — пояснив він.

Олег Жданов також нагадав про ризики нових ударів по критичній інфраструктурі.

«Ближче до літа та влітку можливі удари по системах водозабезпечення, тобто по водоканалах і водовідведенню», — сказав експерт.

Як часто Росія може повторювати масовані удари

За оцінкою Жданова, Росія здатна здійснювати кілька масованих атак щомісяця.

«Судячи по ракетах, я думаю, що не більше, ніж двічі, максимум тричі на місяць», — зазначив він.

Щодо дронів можливості ворога значно ширші.

«Якщо брати по „шахедних“ нальотах, то тут, я думаю, що чотири рази вони можуть організувати на місяць. Десь приблизно три-чотири масовані обстріли на місяць», — пояснив експерт.

Водночас, за його словами, за рахунок комбінування ракет і безпілотників атаки можуть відбуватися ще частіше.

«Якщо так міксувати, то, може, й до десяти обстрілів на місяць вони зможуть по нас здійснити тією наявністю ракет і пускових установок, яка є на сьогоднішній день», — каже Олег Жданов.

