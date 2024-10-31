Пекло у Харкові: росіяни скинули бомбу на багатоповерхівку — огляд

Після терористичного удару російської армії багато мешканців будинку опинилося під завалами.

Росія вдарила КАБом по багатоповерхівці у Харкові. Авіабомба влучила між третім та четвертим поверхами, що призвело до руйнування майже усього під’їзду. Вже відомо про щонайменше три десятки поранених та загиблу дитину.

Всі подробиці страшного удару розповіла Людмила Труфин в ексклюзивному огляді на YouTube-каналі TSN.UA.

Страшний удар по Харкову

Росіяни знову атакували Харків. Близько 23 години 30 жовтня місцеві мешканці почули гучний вибух. Після цього у частині міста зникло світло. Російський КАБ влучив у багатоповерхівку.

“У Харкові було чутно вибух, профільні служби виїхали на обстеження місця прильоту КАБа. Попередньо маємо інформацію про влучання керованої авіаційної бомби у багатоповерховий будинок, є постраждалі”, - написав мер міста Ігор Терехов.

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За інформацією очільника ОВА Олега Синєгубова, КАБ влучив у четвертий поверх багатоповерхівки. Майже одразу він уточнив, що внаслідок російського удару є потерпілі. А далі їхня кількість почала невпинно збільшуватись.

“23:15 - за попередніми даними, сім постраждалих. Огляд триває. 23:26 - кількість постраждалих збільшилася. Серед 10 поранених - двоє у важкому стані, серед них - дитина 11 років. Четверо - у середньому стані, інші - отримали легкі поранення”, - йшлося у повідомленнях.

Реакція президента

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Росія вдарила керованою авіабомбою по девʼятиповерхівці в Харкові, під завалами якої можуть перебувати люди.

“Партнери бачать, що щодня відбувається. І в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення – це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення – життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію та зробити це з усією можливою силою”, - сказав президент.

Кількість постраждалих зросла

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що через пошкодження від ворожого КАБу будинок може обвалитися. Попри це, працівники ДСНС максимально оперативно працюють над розбором завалів. Він додав, що станом на 12 годину ночі кількість постраждалих зросла до 17.

Згодом речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що кількість потерпілих вкотре зросла. Він зазначив, що під завалами ще перебувають люди.

У прокуратурі також опублікували моторошні наслідків обстрілу Салтівського району міста Харкова, які є доказом того, що метою росіян є терор цивільного населення.

Постраждалих — понад три десятки

Близько другої години ночі рятувальники повідомили, що кількість постраждалих зросла майже вдвічі. З-під завалів деблокували хлопчика з тяжкими травмами голови та численними переломами. Медики понад півгодини боролися за його життя, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося.

На той час рятувальники зазначили, що постраждало 29 осіб, а врятувати вдалося 3 людей. Вранці 31 жовтня стало відомо, що внаслідок російського удару постраждали щонайменше 35 людей. Одна дитина загинула. Ймовірно, під руїнами ще можуть бути люди.

Поліцейські отримали повідомлення про 15-річного хлопця, який не виходить на звʼязок. Близько 12 години стало відомо, що тіло хлопчика знайшли під завалами. Він мешкав на першому поверсі саме в тій кімнаті, куди обвалилися всі шість поверхів.

Візуально тіло рятувальники бачать, але на ньому дуже важкі плити. Зараз вирішується питання, як деблокувати тіло хлопчика, який не подає ознак життя. На момент підготовки огляду розбір завалів тривав.

Попередня атака

Ворог щодня обстрілює Україну, регулярно під ударами – Харків. Ввечері 28 жовтня російські окупанти також запустили по місту КАБи. Тоді внаслідок атак РФ постраждала пам'ятка національного значення – харківський Держпром. Це одна з найвідоміших будівель міста: памʼятка архітектури та один із перших хмарочосів Радянського Союзу.

Спершу мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворог атакував Харків КАБами. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що відомо про 6 постраждалих – вони в легкому та середньому станах.

Як уточнив паблік "Харків 1654", серед шістьох поранених – поліцейський, який був на чергуванні, а також перехожі та люди, які перебували в будівлі.

Мер міста Ігор Терехов зазначив, що ця будівля – історична цінність України, і не лише України. Також він додав, що постраждала не лише будівля Держпрому, але й інші будинки 1920-х років, які є архітектурним ансамблем Харкова.

Згодом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, чим саме ворог вдарив по центру міста, показавши моторошні кадри наслідків російської атаки по Шевченківському району Харкова.

Рятувальники повідомили, що внаслідок прямого влучання під час обстрілу Харкова частково зруйновані приміщення 2-го та 3-го поверхів адмінбудівлі Держпрома у центральній частині міста. Пошкоджені також житлові будинки, лікарня та навчальні заклади поруч. Фахівці ДСНС також додали, що кількість постраждалих збільшилась до 8 осіб. А вже за кілька хвилин цифра вкотре зросла.

Повторний удар

У ніч проти 29 жовтня російська армія знову вдарила по Харкову. Цього разу - по житлових будинках. Спершу мер міста Ігор Терехов повідомив про одного загиблого.

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Згодом кількість жертв збільшилася. Близько 7 ранку поліція Харківської області повідомила про чотирьох загиблих.

Рятувальники підтвердились кількість загиблих і показали моторошні кадри розбору завалів. Наслідки російського удару по території Основʼянського району Харкова показали і в прокуратурі.

За даними слідства, загиблими виявились - двоє чоловіків 25 та 26 років і двоє жінок 70 та 86 років.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ПЕКЛО У ХАРКОВІ. Війська РФ скинули БОМБУ на багатоповерхівку! Кадри з місця прильоту!"

Нагадаємо, у четвер, 31 жовтня, з-під завалів багатоповерхівки, в яку влучили КАБом росіяни, рятувальники дістали тіло 15-річного хлопця.

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