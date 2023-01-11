Пекло в Соледарі: Жданов розповів, під чиїм контролем місто і яка там ситуація

Жодного оточення в Соледарі зараз немає, запевняє експерт.

У місті Соледаі, що в Бахмутському районі Донеччини, – надскладна ситуація, але половину міста контролюють українські військові, жодного оточення там наразі немає.

Про це заявив військовий експерт в інтерв'ю ТСН.ua у середу, 11 січня.

"Просування ворога на півночі і півдні від Соледара на сьогоднішній день зупинено, вони продовжують атакувати, але не мають там успіху. І зараз точаться бої в центрі міста. Під нашим контролем десь половина, половина - під контролем російський військ, російських найманців", - сказав він.

Жданов зазначив, що окупанти підсилили приватні військові компанії, які туди перекинули. Також там є регулярні частини російської армії, потім туди ще перекинули найманців з ПВК "Вагнер" і згодом туди ще відправили десантні війська зі складу Збройних сил РФ.

"Так що там така збірна солянка, яка намагається штурмувати це місто. І зараз бої точаться в центрі міста. Ніякого захоплення, оточення зараз немає", - сказав Жданов.

Щодо забезпечення військ, то воно здійснюється під вогнем противника, але воно здійснюється, додав експерт. "І сьогодні наша артилерія намагається вести контрбатарейну боротьбу для того, щоб забезпечити пропускну спроможність траси Бахмут-Соледар", - резюмував Жданов.

Битва за Соледар

Російські окупанти на Бахмутському напрямку намагаються захопити місто Соледар та шляхи постачання українських підрозділів. Після місяців невдалих спроб взяти Бахмут окупанти атакували Соледар великими силами, зайшли до міста, але українські військові зупинили їхнє просування. Окупанти зазнають великих втрат, але бої тривають.

У середу, 11 січня, президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що росіяни нібито захопили Соледар Донецької області. За його словами, поширюючи неправду, пропагандисти хочуть підтримати мобілізацію у РФ.

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