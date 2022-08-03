Пелосі полетіла, а Тайвань готується до оточення китайськими військовими через нібито навчання

Б’ють на сполох через військові навчання Китаю, які мають стартувати завтра, на Тайвані недарма, йдеться в ТСН.

На карті попередніх навчань - окреслені зони, де були маневри, щоправда розтягнуті майже на рік, у кожній зоні окремо. А зараз зони заявлені одночасно - це повне оточення острова і заодно повітряна блокада. Бо китайці уже розіслали попередження комерційним рейсам і просять не залітати на цю територію до сьомого березня.

Фото: УНІАН

Тайванці, що зібралися біля Гранд отелю зустрічали Ненсі Пелозі в синьо-жовтих масках та футболках - це не збіг. Мало де в Південно-Східній Азії за широкомасштабною російською агресією в Україні та міжнародною реакцією на неї стежили настільки ж пильно. Бо для острова, який від Китаю відділяє протока в 200 кілометрів завширшки - послідовна підтримка американців та інших союзників - єдиний спосіб зберегти демократію.

При всіх складних стосунках, Китай залишається головним торговельним партнером Тайваня, товарообіг між країнами - більше трьохсот мільярдів доларів на рік. До того ж експортує Тайвань більше, ніж імпортує. Крім військових погроз материковий Китай вдався і до економічного важеля. Він припиняє купляти два вида риби та цитрусові. І забороняє продавати на Тайвань природний пісок, з якого на Тайвані роблять бетон і асфальт.

Поки що все це виглядає гучним бряцанням м’язами і косметичними санкціями, які покликані зберегти Сі Цзіньпіну обличчя після візиту спікерки американського конгресу.

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