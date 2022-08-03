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Пелосі полетіла, а Тайвань готується до оточення китайськими військовими через нібито навчання

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Пелосі полетіла, а Тайвань готується до оточення китайськими військовими через нібито навчання

Фото: Associated Press

Військовими навчаннями на небажану поведінку Тайваню чи його іноземних гостей Китай відповідає не вперше.

Б’ють на сполох через військові навчання Китаю, які мають стартувати завтра, на Тайвані недарма, йдеться в ТСН.

На карті попередніх навчань - окреслені зони, де були маневри, щоправда розтягнуті майже на рік, у кожній зоні окремо. А зараз зони заявлені одночасно - це повне оточення острова і заодно повітряна блокада. Бо китайці уже розіслали попередження комерційним рейсам і просять не залітати на цю територію до сьомого березня.

© УНІАН
Фото: УНІАН

Тайванці, що зібралися біля Гранд отелю зустрічали Ненсі Пелозі  в синьо-жовтих масках та футболках - це не збіг. Мало де в Південно-Східній Азії за широкомасштабною російською агресією в Україні та міжнародною реакцією на неї стежили настільки ж пильно. Бо для острова, який від Китаю відділяє протока в 200 кілометрів завширшки - послідовна підтримка американців та інших союзників - єдиний спосіб зберегти демократію.

При всіх складних стосунках, Китай залишається головним торговельним партнером Тайваня, товарообіг між країнами - більше трьохсот мільярдів доларів на рік. До того ж експортує Тайвань більше, ніж імпортує. Крім військових погроз материковий Китай вдався і до економічного важеля. Він припиняє купляти два вида риби та цитрусові. І забороняє продавати на Тайвань природний пісок, з якого на Тайвані роблять бетон і асфальт.

Поки що все це виглядає гучним бряцанням м’язами і косметичними санкціями, які покликані зберегти Сі Цзіньпіну обличчя після візиту спікерки американського конгресу.

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